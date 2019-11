La high-tech russe s'apprête à conquérir l’Europe

Ingénieurs et vendeurs de Geoscan en sont persuadés. «Nos drones russes peuvent, en Europe, concurrencer les meilleurs, y compris ceux de la société suisse Sensefly», s’enthousiasme Valentin Kisseliov, l’un des commerciaux de cette petite entreprise de Saint-Pétersbourg, qui, après neuf ans sur le marché, veut accélérer ses exportations. D’ici à 2021, elle espère augmenter ses revenus à l'étranger de 20 à 50%. Spécialisée dans les drones professionnels permettant de cartographier villes et carrières, elle vend surtout pour le moment du software (soit des logiciels). «Prochaine étape: passer au hardware. Mais cela sera difficile», prévient Alexeï Semenov, président de Geoscan.

C’était l’une des entreprises phares du «camp» organisé en fin de semaine dernière à Saint-Pétersbourg. Pendant deux jours, entreprises reconnues, start-up et dirigeants des multiples agences de soutien étatique se sont retrouvés pour tourner la page des produits pétroliers et imaginer une nouvelle économie russe faite de PME high-tech et exportatrices. Une vraie gageure pour un pays encore fortement dépendant des mastodontes de l’énergie. «Et souffrant d’une mauvaise image…», regrette Alexeï Semenov. «La Russie fait peur. Le «made in Russia» évoque la notion de risques. On part avec un désavantage par rapport à nos concurrents chinois», rajoute l'entrepreneur.

Être meilleure que la Chine

Au «camp» de Saint-Pétersbourg, où ça «bouillonnait» de toutes parts entre panels de discussion, présentations de start-up, prises de contact entre industriels, Geoscan, avec ses potentiels et problèmes, était un exemple parmi tant d’autres. Bons mathématiciens et informaticiens, les Russes veulent montrer qu’ils n’excellent pas seulement dans le hacking.

Avec leurs algorithmes et innovations, ils comptent prouver qu'ils peuvent proposer des produits et services certes non révolutionnaires mais plus perfectionnés que les équivalents chinois et aussi moins chers que les concurrents occidentaux. «Entre les produits bon marché de Chine et ceux sophistiqués des Européens, la Russie peut trouver son créneau commercial», espère Vladimir Konyshev, directeur de Neurobotics. Cette entreprise a conçu des bras médicaux articulés pour faciliter les exercices de rééducation de malades et compte décrocher des contrats en Europe.

«Cultivons des dizaines de milliers de start-up, laissons-les se développer. Quelque chose d’intéressant et unique finira par spontanément émerger», a lancé au début du «camp» Dmitrï Peskov. Le conseiller du Kremlin pour l’économie digitale est en quête d’un modèle de développement incluant grandes entreprises publiques et nouvelles pouces.

Frein des sanctions contre la Russie

«Des technologies médicales à la robotique en passant par de nombreuses entreprises spécialisées dans le software, j'ai vu ici de beaux projets avec un potentiel à l’exportation», témoigne le Suisse Adrian Leuenberger. Patron d'IMA Capital, il était l’un des quelque dix Occidentaux invités à Saint-Pétersbourg pour cet événement d’un nouveau genre en Russie. Avec sa société, le Suisse se veut un intermédiaire entre «des Russes qui, la tête bien faite, ne veulent plus s’expatrier pour développer leurs affaires et les étendre aux marchés européens où les Russes y sont vus avec méfiance».

Car même sans être dans l'un des secteurs visés par les sanctions occidentales à l'égard de Moscou, ces entreprises en ressentent leurs effets par ricochet. Les banques européennes hésitent à prêter aux entreprises faisant affaire avec des Russes. De peur de se retrouver à leur tour sanctionnés, certains fournisseurs occidentaux refusent de fournir des pièces pour des productions civiles, craignant qu'elles ne servent à un usage militaire.

«Pour vendre en Europe, il faut parfois cacher que l'on est Russe. Un obstacle de plus dont on se serait passé», soupire l’un des organisateurs du «camp» de Saint-Pétersbourg. «Le principal problème pour nos entreprises à l’étranger, c’est d’y trouver les bons partenaires», reconnaît Artiom Anikiev, du Centre pour l’exportation. Cette agence publique veut créer un réseau de représentants relais. «A priori, l’Europe devrait pour nous être une cible plus facile que l’Asie. Mais la mauvaise atmosphère créée par le contexte géopolitique est un frein», regrette-t-il. «Un vrai soft détracteur!»