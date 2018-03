Au sein de Novartis, Sandoz constitue certes la division spécialisée en médicaments génériques. Mais aussi une affaire de femmes, serait-on tenté de dire. La Valaisanne Rebecca Guntern Flückiger a pris les commandes de l’entreprise le 1er juillet 2015, succédant ainsi à Isabel Afonso. Celle-ci a alors rejoint le directoire de Sandoz International GmbH.

Aujourd’hui, deux tiers des postes chez Sandoz Pharmaceuticals (Suisse) AG sont occupés par des femmes. La parité est souvent présente au niveau de la direction. La pharmacienne Rebecca Guntern Flückiger insiste sur l’importance, depuis des années, d’assurer l’équilibre des genres parmi les cadres de son entreprises. Tout en évoquant d’autres ambitions: «La diversité ne se limite pas à des questions de genre. Elle doit aussi inclure le respect de différentes orientations sexuelles, d'ethnies et d’aspects religieux de la vision du monde. Sans oublier l’attention aux besoins et aux capacités de chacun. Le plein potentiel d’un personnel diversifié ne se déploie qu’en synergie avec une inclusion dynamique.» Entretien.

Quand, et dans quelles circonstances, a-t-on décidé chez Sandoz Pharmaceuticals (Suisse) d’introduire la parité parmi ses dirigeants?

La présence de femmes dans le groupe Novartis est soutenue depuis des années. Autant pour les postes de dirigeants que dans l’ensemble de son personnel. L’objectif est d’assurer à long terme un équilibre des genres.

Quelles ont été, ou quelles sont les étapes les plus difficiles dans ce processus?

Faire admettre que la diversité ne se limite pas à des questions de genre. Que la diversité à titre de seul concept ne suffit pas, si l’on veut activement changer quelque chose. C’est pourquoi nous avons créé une section «diversité & inclusion». Celle-ci élabore des projets et d’innombrables actions qui font avancer la diversité dans l’entreprise. Autre étape difficile : la promotion d’une culture d’égalité des chances dans l’ensemble de la société. Et cela se passe encore grâce à la diversité et l’inclusion.

Actuellement 38% des postes au sein de la direction de Sandoz Pharmaceuticals (Suisse) sont occupés par des femmes et la moitié au sein de celle de Sandoz International GmbH, domiciliée en Bavière. L’objectif de la parité s’avère-t-il particulièrement ardu en Suisse?

Avec un petit directoire comme celui de Sandoz Pharmaceuticals (Suisse), ces chiffres peuvent osciller de façon relativement importante, en fonction de quelques fluctuations et changements de personnes.

Les efforts de parité pour les fonctions dirigeantes vont-ils toujours de pair avec les efforts d’égalité salariale?

Chez Sandoz Pharmaceuticals (Suisse) les rémunérations dépendent fondamentalement des fonctions et pas du sexe de leurs responsables. Depuis des années Novartis effectue en outre une analyse de l’égalité salariale dans l’ensemble de la société. Une fois par an. Non seulement en rapport avec le sexe, mais aussi en rapport avec l’âge ou la nationalité. Toutes les données sur les salaires, liés aux collaborateurs n’appartenant pas au directoire, sont mises à disposition des partenaires sociaux chaque année. Ils peuvent ainsi vérifier eux-mêmes l’absence de discrimination liée au sexe et à l’âge, ainsi que le respect des règles convenues avec eux.

Le mercredi 28 février le Conseil des Etats s’est prononcé pour le renvoi en commission d’un projet de loi imposant une obligation de transparence salariale aux entreprises. Comment avez-vous perçu cet incident?

Nous réalisons déjà beaucoup de choses actuellement en discussion dans l’arène politique. Comme par exemple l’analyse annuelle de l’égalité des salaires, la mise à disposition des données sur les rémunérations pour les partenaires sociaux et la promotion de la culture de l’égalité des chances.

Comment est célébrée la Journée internationale des femmes le 8 mars chez Sandoz Pharmaceuticals (Suisse)?

Sandoz Pharmaceuticals (Suisse) est un membre fondateur d’Advance. Il s’agit d’une association et d’un réseau d’entreprises actives en Suisse qui veulent accroître la proportion de femmes assumant des fonctions dirigeantes. Pour cette raison Sandoz Pharmaceuticals (Suisse) prend part à l’initiative d’Advance intitulée «Gender Equality Means Business» (l’égalité des genres, c’est bon pour le business). Dans le cadre de cette campagne, plus de cinquante PDG et autres équipes dirigeantes de firmes helvétiques vont prendre publiquement l’engagement de soutenir des directions avec un degré suffisant de mixité. L’objectif consiste à renforcer, avec des mesures concrètes, une prise de conscience des avantages de l’égalité des chances et d’une large intégration des femmes dans le business, l’économie et la société. Le point d’orgue de cette campagne se produira le 8 mars au soir, en coopération avec l’Université de Zurich. À l’occasion de cette fête, collaboratrices et collaborateurs seront invités. (TDG)