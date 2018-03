L'américain Incyte déserte Genève et rejoint Morges

Incyte, le groupe américain spécialisé dans les traitements contre le cancer, a bravé la neige ce jeudi 1er mars pour officialiser son intention de déplacer les bureaux de son siège européen du Petit-Saconnex dans le canton de Vaud.

Son choix s’est porté sur l’ancienne fabrique de pâtes de Coop « Pasta Gala», un bâtiment industriel à l'abandon près de la gare de Morges. L'implantation effective sera communiquée dans la journée par l’entreprise et le canton de Vaud, avec une ouverture du site prévue en 2019.

Le déplacement de l’état-major pilotant les activités du groupe biopharmaceutique en Europe mais aussi en Afrique et au Moyen-Orient entre dans le cadre de longues discussions avec les autorités vaudoises.

Avantages fiscaux

Ces dernières ont notamment octroyé des avantages fiscaux en faveur d'une usine que la multinationale doit construire à Yverdon. Crucial pour le Nord vaudois, ce projet de laboratoire dévoilé en novembre dernier représente un budget de 100 millions - l'un des plus gros investissements étrangers ces dernières années en Suisse romande - et devrait, à terme, occuper 130 personnes.

«Depuis 2014, notre équipe européenne a décuplé et nous sommes ravis de réunir nos collaborateurs basés en Suisse à Morges, ce qui offre de nouvelles opportunités de synergie et d'intégration», confirme Nicolas Ristic, Vice-Président Régional des Ressources Humaines en Europe pour Incyte. «Le site de Morges nous fournira l'espace nécessaire pour que nos équipes – actuelles et futures – puissent croître et soutenir les développements cliniques de notre important pipeline de produits».

Entre 150 et 300 personnes déplacées

Le chiffre officiel parle de 150 employés déplacés de Genève et d’Epalinges en direction de Morges, mais à terme, le potentiel de 300 emplois est évoqué mais pas encore confirmé. «Il s’agit d’une fantastique nouvelle qui va au-delà de Morges», s’enthousiasme Philippe Leuba, conseiller d’Etat en charge de la promotion économique vaudoise. «Tous les acteurs ont été mobilisés, sur le plan cantonal et régional, mais aussi communal, puisque le nouveau délégué économique, dont le poste a été créé récemment, a accompagné ce dossier complexe quasiment au quotidien. Notre région est désormais établie comme majeure sur la carte de la Health Valley et les entreprises savent qu’elles vont trouver ici un cadre propice, la proximité avec le pôle universitaire et donc des compétences.»

Interrogé sur les avantages fiscaux, Philippe Leuba assure qu’aucune concession «hors du cadre légal» n’a été accordée ni aucune aide à l’implantation, comme c’est parfois le cas.

Incyte avait annoncé son arrivée en Suisse et l'implantation de son siège à Genève fin 2015. Le groupe évoquait alors la possibilité d'y établir 80 collaborateurs à l'horizon 2020. (TDG)