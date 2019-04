Il y a 30 ans, la Game Boy changeait le jeu vidéo

Elle porte un nom qui suinte le sexisme, mais fait tellement partie de la culture populaire que plus personne ou presque ne s’en offusque. La Game Boy de Nintendo, pionnière en matière de jeu vidéo nomade, est devenue une icône, plus mythique encore que la NES – la console star des années 80, elle aussi signée Nintendo – aux yeux du grand public. Florent Gorges, historien du jeu vidéo japonais, connaît la trentenaire nomade sur le bout des doigts. Il tutoie le sujet au point d’être invité au festival Polymanga, pour évangéliser les hordes adolescentes à coups de conférences sur le sujet. Interview passionnante et passionnée.

La Game Boy fête ses 30 ans, c’est un peu la préhistoire pour Nintendo, non?

Et le grand public a tort: la majorité des gens ignore que Nintendo fête en réalité ses 130 ans cette année! C’est une entreprise qui est née à la fin du XIXe siècle et non pas dans les années 80. À l’origine, Nintendo était déjà dans l’industrie ludique puisqu’elle imaginait et vendait… des cartes à jouer en papier! La marque japonaise a ensuite essayé de se diversifier mais à chaque fois qu’elle s’est éloignée du jeu, ça a été un échec cuisant. L’entreprise a par exemple tenté une incursion dans l’alimentaire ou encore dans la poussette pour bébés. Le changement de stratégie s’est fait dans les années 80. Le succès des Game & Watch (ndlr: jeux électroniques portables à écran liquide nés dans les années 80, où un appareil permettait de jouer à un seul jeu) et de Donkey Kong en particulier a poussé Nintendo à se consacrer uniquement au monde vidéoludique.

Quelle est la genèse de la Game Boy? Comment est-elle apparue?

Les premiers écrans Game & Watch étaient semblables à des écrans de calculatrice, c’est-à-dire qu’on ne pouvait y afficher que des informations programmées à l’avance. Avec l’apparition en 1987 des écrans LCD, il devenait technologiquement possible d’afficher ce que l’on voulait. Résultat, en juin 1987, Hiroshi Yamauchi, alors grand patron de Nintendo, demande à son département recherche et développement de plancher sur une console portable à cartouches interchangeables. Deux ans plus tard, en 1989, la Game Boy voyait le jour.

Elle a pourtant bien failli ne jamais être commercialisée…

Un an avant la sortie, le projet Game Boy a même été annulé! Et ensuite, comme souvent dans l’histoire, tout est question de timing. À cette époque, la NES (ndlr: sortie en 1987 en Europe) et son homologue japonaise, la Famicom (ndlr: sortie en 1983), sont des succès qui commencent à dater un peu. En plus, la Super Nintendo est en retard. Hiroshi Yamauchi ne décolère pas et une poignée d’ingénieurs avisés a la bonne idée de ressortir à ce moment-là le projet des cartons, non sans quelques améliorations. C’était parti!

Les écrans LCD en couleur existaient déjà. Pourquoi la Game Boy est-elle sortie avec un écran en noir et blanc?

C’était un très gros débat à l’interne. Nintendo a finalement décidé d’opter pour le monochrome. Pour deux raisons principales: d’abord, c’était plus économique en énergie, donc les piles duraient plus longtemps. En prime, les écrans non rétroéclairés étaient bien plus visibles à la lumière du jour que les écrans couleurs de l’époque. Certains ingénieurs en interne prophétisaient un suicide commercial, mais l’histoire leur a donné tort puisque la Game Boy a écrasé ses concurrentes colorisées. L’autonomie s’est avérée être le facteur déterminant aux yeux des joueurs!

Ce succès n’est-il pas en partie dû à Tetris, le jeu de réflexion indissociable de la Game Boy?

Tetris a été un choix déterminant mais même sans lui, la Game Boy aurait bien fonctionné. Il était prévu qu’elle sorte avec le jeu «Super Mario Land» mais Henk Rogers, heureux possesseur des droits commerciaux de «Tetris», a expliqué au patron de Nintendo of America: «Si vous voulez vendre la Game Boy aux enfants, prenez Mario. Mais si vous voulez la vendre aux parents, prenez «Tetris». Cela n’empêchera pas les enfants de la vouloir pour «Super Mario Land.» C’est la seule et unique fois de son histoire où Nintendo a lancé une console sur le marché avec un jeu sous licence en bundle. Et les parents se sont avérés aussi accros à «Tetris» que leurs enfants.

Il a aussi fallu l’intervention salvatrice d’un certain Pikachu.

C’est l’autre jeu emblématique de la Game Boy. En 1996, lorsque «Pokémon» sort au Japon, la Game Boy est moribonde. Mais le jeu devient un tel phénomène de société que la console s’est plus vendue en 1998 qu’à sa sortie en 1989. Aujourd’hui encore, «Pokémon» est une licence très porteuse: avec ses 300 millions d’exemplaires, il s’agit de la seconde licence la plus vendue au monde, juste derrière «Mario» (ndlr: 500 millions d’exemplaires). Les deux premières places de ce juteux classement sont donc occupées par Nintendo.

Ne retrouve-t-on pas un peu de la Game Boy dans la Switch?

La Switch respecte parfaitement le legs de la Game Boy car il s’agit également d’une console universelle. Ses cartouches de jeux sont interchangeables dans le monde entier, ce qui en fait une console parfaite pour voyager. Sans oublier cet esprit qui fait l’ADN de Nintendo: rendre le jeu accessible à tous, aux jeunes comme aux plus vieux.

Sans elle, les smartphones auraient-ils pu exister?

C’est dans les années 80 qu’est née cette volonté de rendre le divertissement nomade. Il y a quarante ans naissait le Walkman, la Game Boy est arrivée dix ans après, avec le même état d’esprit: emporter ses loisirs partout avec soi. La Game Boy est arrivée au bon moment de l’histoire, ce qui lui a permis de se faire un nom et de devenir un objet culte. Elle a été pionnière et a inspiré un grand nombre de produits. Apple a eu l’intelligence de réunir en un seul appareil l’essence du Walkman, de la Game Boy, du téléphone et de l’appareil photo, mais cela aurait probablement existé sans la Game Boy…

Comme l’indique son nom, la Game Boy a été pensée pour les garçons…

Dans les années 1980, les jeux vidéo étaient à 80 ou 90% l’apanage des garçons. Le fait qu’ils soient parvenus à séduire également les filles n’est pas intentionnel, mais a été perçu comme un bonus. Si Nintendo a toujours prôné le jeu pour tous – la Wii en est l’exemple parfait – il a néanmoins fallu du temps avant qu’apparaissent les premiers jeux à destination des filles.

Il se dit que la Game Boy a même inventé le selfie!

C’est vrai. En 1998, Nintendo a sorti une Pocket Camera, qui ressemblait à une webcam des années 90. Elle permettait de se prendre en photo, de jouer avec son portrait – par exemple mettre son visage à la place de ceux des personnages – puis de l’imprimer. Ça a très bien fonctionné et on peut y lire les prémices du selfie.

Pourrait-on imaginer la sortie d’une mini-Game Boy à l’occasion de cet anniversaire?

C’est la rumeur qui court, mais pour le moment rien n’a été annoncé. Cela semble parfaitement plausible car Nintendo s’est agité ces derniers temps au niveau des brevets. Les fans qui s’occupent de ce genre de veille informatique ont vu passer des choses autour de la licence Game Boy, ou encore autour de son design, ce qui alimente cette rumeur… Donc on attend!

