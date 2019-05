Givaudan renforce sa présence en Asie

Parfumerie Albert Vieille est spécialisé dans les ingrédients naturels pour la parfumerie et l'aromathérapie. Son acquisition par Givaudan devrait être finalisée au premier trimestre. Plus...

Arômes et parfums Le numéro un des arômes et parfums a vu son chiffre d'affaires progresser de près de 6% à 4 milliards sur les neuf premiers mois. Plus...