Fiat paie des millions à Tesla pour avoir le droit de polluer

Comment réduire son quota d’émissions de dioxyde de carbone? C’est la question actuelle qui turlupine tous les constructeurs européens inquiets des futures sanctions et amendes élaborées par Bruxelles. Si certains groupes ont choisi de mettre les bouchées doubles pour accélérer leur développement dans la voiture électrique, d’autres semblent opter pour des solutions plus originales et pour le moins polémiques.

Dimanche, Le «Financial Times» a révélé que Fiat Chrysler (FCA) a imaginé un procédé particulièrement discutable… mais légal. Le constructeur italien a en effet conclu un accord financier avec Tesla afin de comptabiliser dans sa flotte automobile les véhicules électriques du groupe californien. Pour y parvenir, selon une déclaration disponible sur le site de la Commission européenne, Fiat a ainsi constitué un «pool ouvert» avec son concurrent, le 25 février dernier.

Aucun montant n’a été communiqué sur le chèque signé par Fiat à Tesla, mais il pourrait s’élever à «plusieurs centaines de millions d’euros», à en croire les journalistes du «Financial Times». Des sommes toutefois inférieures à l’amende que le constructeur italien pourrait être amené à devoir payer en 2021 lorsque les nouvelles normes européennes sur le CO2 seront applicables. D’après les analystes de Jefferies, sans un changement drastique de trajectoire par le groupe italo-américain, ce dernier pourrait faire face à une amende de 2 milliards d’euros.

