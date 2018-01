Encore un hôtel de luxe en mains chinoises

Après le rachat au printemps du RoyAlp de Villars, un nouvel établissement de luxe est devenu propriété d’un investisseur chinois en décembre: l’Hôtel de Rougemont. Sur le papier, c’est Royal Orchid Swiss Hotel qui a racheté le quatre-étoiles de 33 chambres, totalement rénové entre 2012 et 2015, après neuf ans de fermeture. Cette société appartient à un «investisseur chinois basé à Hongkong», indique la direction de l’hôtel dans un communiqué. Peter Bütler, administrateur-délégué et directeur, ne révèle pas le nom de ce groupe. «Il possède plusieurs hôtels en Chine, mais ce secteur d’activité n’est pas son principal créneau. L’hôtellerie reste la passion de son directeur.»

En mai, c’était déjà une société basée à Hongkong qui rachetait le RoyAlp, le seul cinq-étoiles des Alpes vaudoises. «Il ne s’agit pas du même groupe, précise Peter Bütler. Pour notre acheteur, c’est le premier investissement dans ce secteur hors de Chine. L’Hôtel de Rougemont sert de test: il n’est pas exclu que cette société reprenne, à terme, d’autres établissements en Europe.»

Le directeur se veut plutôt rassurant sur les intentions des nouveaux propriétaires: «Je leur ai demandé pourquoi ils souhaitaient acquérir cet hôtel en particulier, et la réponse est qu’ils en sont tombés amoureux et ont été enchantés de la qualité de service. Ils veulent que nous maintenions au plus haut cette qualité. Ils reconnaissent que nous avons constitué une équipe compétente et ont décidé de la maintenir en place.» Le personnel actuel – 26 employés – a été réengagé au sein de la nouvelle SA. «Le client ne devrait rien voir de cette transition», ajoute Peter Bütler.

«À l’heure où on ne trouve plus forcément d’investisseurs européens prêts à racheter un hôtel, c’est une chance de maintenir ces lits chauds, voire d’attirer de nouveaux hôtes.» Andreas Banholzer, directeur de l’Office du tourisme du canton de Vaud

Outre les deux luxueux chalets des Alpes vaudoises, d’autres établissements sont passés, ces dernières années, en mains chinoises, dont le Mirador Kempinski au Mont-Pèlerin. L’Empire du Milieu serait-il en train d’annexer le tourisme romand? Directeur de l’Office du tourisme du canton de Vaud, Andreas Banholzer préfère y voir une opportunité: «Quelle est la stratégie de ces groupes? C’est difficile à dire. Quelques exemples montrent qu’il n’y a pas une volonté de rentabilité à très court terme mais plutôt d’investir sur la durée. Dans la plupart des cas, les équipes en place sont d’ailleurs maintenues. Le marché se globalise. À l’heure où on ne trouve plus forcément d’investisseurs européens prêts à racheter un hôtel, c’est une chance de maintenir ces lits chauds, voire d’attirer de nouveaux hôtes.»

C’est en tout cas le souhait de Frédéric Delachaux, directeur de Pays-d’Enhaut Tourisme. «Le marché asiatique ne représente pas un secteur très important à ce jour dans notre région. Mais avec ce rachat et le renforcement de la ligne Montreux-Zweisimmen du GoldenPass, dont les Asiatiques sont très friands, la combinaison est prometteuse.» Dans l’immédiat, le Damounais se dit ravi du maintien de cet hôtel: «Il s’agit du seul quatre-étoiles au Pays-d’Enhaut. C’est une belle offre qui répond aux attentes d’une part de notre clientèle. Le fait que des Chinois en soient désormais propriétaires n’a rien de négatif: ils amèneront d’autres perspectives à la région.» (TDG)