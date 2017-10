Dans la guerre économique entre le Qatar et l’Arabie, l’Europe devra choisir

Spécialiste de l’Afrique et du Moyen-Orient, Pierre Conesa revient d’une visite au Qatar. L’auteur de Docteur Saoud et Mister Djihad (Ed. Robert Laffont) était invité sur place, en septembre, par des hommes d’affaires non qatariens, surtout français, préoccupés par les suites de l’embargo contre le Qatar décidé par l’Arabie saoudite, les Emirats, Bahreïn et l’Egypte. L’expertise de cet ancien responsable de la direction des affaires stratégiques au Ministère de la défense met en exergue que la crise se transforme en guerre économique totale dont les conséquences pourraient toucher les entreprises européennes.

– Étonnamment, vous décrivez des supermarchés qatariens qui profitent du blocus

– Oui, c’est un des effets surprenants de cet embargo décidé sur le plan politique très rapidement et pas du tout préparé sur le plan économique. Le Qatar dépendait de son environnement immédiat pour son approvisionnement. Les produits frais, par exemple, arrivaient d’Arabie saoudite. Immédiatement, les Néerlandais, les Turcs, les Russes, les Iraniens et les Indiens sont venus proposer leurs produits aux Qatariens. Du coup, ils découvrent des fruits et légumes de meilleure qualité et meilleur marché. Qui va dorénavant acheter les produits de l’agriculture saoudienne?

– Cela touche d’autres produits?

– Oui. Le Qatar achetait les produits étrangers réexportés par le grand hub commercial des Emirats, Dubaï. Cela représente tout de même plus de 600 millions de dollars par mois. Ce flux manque désormais à Dubaï. Et comme l’Iran, qui était aussi client, joue la carte du Qatar, ce sont les Emirats qui sont perdants.

– Le Qatar est-il renforcé pour l’instant dans cette crise?

– Le Qatar manœuvre habilement et n’a pas coupé le pipeline Dolphin qui approvisionne Dubaï en gaz. Il joue la carte du droit international et porte la controverse sur ses instances (OMC, OACI) tout en montrant que lui-même respecte les engagements pris et les contrats signés. Il se pose en victime face à ses puissants voisins. Mais s’il le voulait, le Qatar pourrait laisser Dubaï sans lumière. Il garde cette carte en main.

– Les Saoudiens et leurs alliés peuvent-ils perdre alors qu’ils sont la superpuissance de la région?

– C’est l’ambiguïté et la dangerosité de cette situation. Les trois leaders de la région sont des fils de dictateurs qui ont entrepris de moderniser leur pays et de les sortir de leur dépendance au pétrole. On sait d’expérience que les fils de dictateurs sont plus instables que leurs pères.

– La situation est tendue, mais vous écartez le risque de conflit?

– J’ai eu ce sentiment. Par le passé, à plusieurs reprises, il y a eu cette tentation de l’Arabie saoudite de montrer que le Qatar était un Etat périphérique et qu’il devait obéir. Les Etats-Unis l’ont dissuadée. Et désormais, la grande base américaine est sur le territoire du Qatar. Les Turcs aussi soutiennent le Qatar. A terme, avec leur alliance militaire, il pourrait y avoir 3000 soldats turcs basés au Qatar.

– Par contre, vous évoquez une guerre économique. L’Arabie saoudite et les Emirats arabes pourraient-ils exiger de leurs partenaires qu’ils choisissent?

– Il semble que l’homme fort du dispositif, ce soit l’Emirien Mohamed bin Zayed al Nahyan. Sa principale caractéristique est qu’il déteste l’islam politique sous toutes ses formes. C’est lui qui pousse le Saoudien Mohamed Bin Salman. Il a eu l’intelligence de ne pas trop se montrer. En revanche, par deux fois, deux ambassadeurs émiratis, l’un à Washington, l’autre à Moscou, ont déclaré que l’embargo ne suffirait pas. C’était une fois dans un discours à Washington, et une autre fois dans un journal anglo-saxon. En substance, ils disaient que s’il n’était pas envisagé de solution militaire, «il existe certaines sanctions économiques qui sont actuellement examinées», sous entendant que les partenaires pourraient avoir à choisir les entreprises.

– Est-ce crédible? Qui peut gagner cette guerre économique?

– Cette stratégie indirecte de guerre commerciale est aussi indécise. Les Saoudiens et les Emirats ont un poids commercial réel. En face, le Qatar est un nain. Mais il a des arguments capitalistiques importants par le biais de ses investissements. En France, imaginez qu’il brade les quelques pour-cent qu’il détient de Vinci. (TDG)