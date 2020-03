Coup de grâce pour les petits horlogers

Baselworld, Watches & Wonders (ex-SIHH) à Genève, l’événement zurichois de Swatch Group Time to Move, le salon organisé par Seiko à Tokyo: en quelques jours, tous les rendez-vous traditionnels de l’horlogerie sont passés à la trappe.

Certes, Bulgari tente de sauver les meubles avec l’annonce d’un minisalon genevois fin avril, aux côtés de Girard-Perregaux, Ulysse Nardin, Breitling, MB&F, DeBethune, Urwerk et quelques autres marques indépendantes.

Hécatombe

Mais le mal est fait. Surtout pour de nombreuses petites sociétés d’entrée et de moyenne gamme, note Oliver Müller, du cabinet LuxeConsult: «Pour elles, des salons comme Baselworld constituent l’unique vitrine, non seulement pour se faire connaître, mais aussi pour trouver des clients.»

Contrairement aux grands groupes et aux marques du haut de gamme, qui elles-mêmes souffrent de la situation, les PME de l’horlogerie sont souvent plus ou moins dépendantes de composants chinois pour assembler leurs montres, et sont victimes d’une double peine, chute des ventes et approvisionnement coupé.

«D’ici à la fin de l’année, ce sera une hécatombe, craint Oliver Müller. J’estime qu’une trentaine de marques vont disparaître, et c’est une estimation basse. Du côté des fournisseurs, certains ateliers d’assemblage ou d’emboîtage tournent au ralenti.»

Huit millions de montres en moins en six ans

La situation était déjà difficile depuis plusieurs mois, en raison de la crise de Hong Kong, et de l’impact croissant des 30 millions de montres connectées sur les segments de 200 à 1000 fr. Car l’effet collatéral du coronavirus frappe de plein fouet un secteur qui est passé de 28 millions à 20 millions de montres produites de 2013 à 2019.

Les chiffres de la Fédération horlogère pour le mois de janvier montrent clairement cette tendance pernicieuse, avec des valeurs en hausse de 10,1%, mais des volumes en baisse de –4,8%. «Et il est fort probable que les chiffres du mois de février indiquent une baisse des valeurs», estime Oliver Müller.

L’industrie horlogère comptait 59'000 emplois en septembre, mais tout le monde s’accorde à dire qu’il s’agissait sans doute là d’un pic, et que la décrue a déjà commencé, comme l’observe Raphaël Thiémard, responsable de l’horlogerie au syndicat Unia: «Depuis plusieurs mois, les entreprises n’engagent plus et les contrats temporaires ne sont quasi plus renouvelés. On sent beaucoup de crainte et de tension, mais il n’y a pas encore eu de demande concrète de chômage partiel ou technique.»

Dans certains groupes, on adapte la production et les employés se déplacent déjà d’un site à l’autre, en fonction des besoins. «Si la pandémie dure, nous nous attendons avant l’été à un durcissement des mesures, avec peut-être des licenciements collectifs, voire des fermetures.»