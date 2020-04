Branson met son île en gage pour sauver son empire

«Comme pour les autres actifs du groupe Virgin, notre équipe va lever autant d’argent que possible sur l’île (Necker) afin de sauver un maximum d’emplois.» Pour sauver son empire fortement fragilisé, Richard Branson va mettre en gage sa fameuse propriété acquise dans les Caraïbes pour 180'000 dollars lorsqu’il n’avait que 29 ans. C’est du moins la promesse faite dans une longue lettre rédigée à l’intention de ses quelque 70'000 salariés.

Pour le milliardaire américain qui avait encore la tête dans les étoiles il y a quelques semaines au moment où sa division spatiale (Virgin Galactic) flambait en Bourse, le retour sur terre est particulièrement violent ces jours. «Au cours des cinq décennies que j’ai passées dans le monde des affaires, c’est la période la plus difficile que j’ai jamais vécue», assure l’entrepreneur américain.

Ce dernier a la malchance d’avoir développé ses affaires dans les secteurs les plus touchés par la pandémie actuelle à l’exemple de celui des loisirs, de l’hôtellerie, du tourisme maritime, du transport ferroviaire, du voyage spatial ou encore de l’aviation. La situation est telle que Richard Branson explique mener ces jours «une bataille pour la survie de ses entreprises».

Mardi, Virgin Australia était la première à faire naufrage. Fortement endettée, la seconde compagnie d’Australie – dont Branson détient 10% des actions – s’est placée en faillite après s’être vu refuser une aide gouvernementale. Les affaires ne se portent pas mieux pour Virgin Atlantic, sa filiale fondée en 1984 et dont il est resté le premier actionnaire. Sans soutien de la Grande-Bretagne appelée à l’aide par l’entrepreneur, cette dernière pourrait ne plus être capable de poursuivre ses activités faute de cash disponible.

Pour atténuer la crise de liquidités de ses filiales, Richard Branson vient d’injecter 250 millions de sa fortune personnelle, dont une grande partie servira à renflouer Virgin Atlantic. Mais ses moyens sont limités selon ses propres dires. «J’ai vu beaucoup de commentaires sur ma fortune – mais celle-ci est calculée sur la valeur des entreprises Virgin dans le monde entier et non pas sur de l’argent dormant sur un compte en banque et prêt à être retiré.»

Depuis le début de l’année, à en croire l’indice établi par Bloomberg, sa fortune aurait fondu de quelque 2 milliards de dollars et ne se situerait plus qu’aux alentours de 5,5 milliards.