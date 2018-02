Bobst prépare sa nouvelle expansion en Chine

Au printemps, après de longs mois de travaux, le groupe Bobst inaugurera sa toute nouvelle usine chinoise. Fort désormais de trois sites de production dans l’Empire du Milieu, l’entreprise vaudoise s’apprête à mettre les bouchées doubles pour s’étendre en Asie. «La Chine sera essentielle pour l’avenir de Bobst», assure Jean-Pascal Bobst.

Au vu de la croissance rencontrée par la société romande dans cette région du monde, l’enthousiasme du président du comité de direction semble se justifier. Contrairement à des affaires en légère hausse en Europe (+3,5%) et aux États-Unis (+2,8), les ventes réalisées en Asie (comprenant l’Océanie) ont connu un boom de 18,2% en 2017. Désormais, avec des revenus à hauteur de 363,2 millions de francs, Bobst réalise près d’un quart de son chiffre d’affaires sur les marchés asiatiques.

Investissement en Suisse

Pour la Suisse, après avoir dû s’y restructurer assez drastiquement et y supprimer plusieurs centaines de postes, le groupe vaudois s’est finalement remis à investir dans son pays d’origine. L’été dernier, avec la start-up Radex, il annonçait en effet la création de Mouvent, une coentreprise employant 80 personnes. Au bénéfice d’une véritable expertise dans les encres, le rôle de ce centre de compétences consistera à «inventer et à proposer le futur de l’impression digitale».

Mouvent permettra également à Bobst d’internaliser la production de l’encre utilisée par ses machines, un point central étant donné qu’un tiers de ses recettes sont désormais issues d’activités liées à l’impression digitale. «Elle devrait aussi nous apporter de nouvelles opportunités de croissance en perçant dans de nouveaux marchés à l’exemple de celui du textile», détaille Jean-Pascal Bobst. En tout, quelque 30 milliards de mètres carrés de tissu seraient imprimés chaque année, laissant augurer de belles perspectives pour Bobst.

Enjeux du numérique

D’un point de vue industriel, la stratégie du fabricant vaudois de machines d’emballage sera de continuer à «étendre ses compétences numériques». Il y a un an déjà, le président du comité de direction expliquait que «le nouveau voyage pour Bobst serait en effet de se diriger vers une industrie de l’emballage de plus en plus digitalisée».

Le groupe vaudois investit ainsi massivement pour apporter de nouvelles solutions à ces clients à l’exemple de ce système baptisé «Gap Control» et permettant de s’assurer que les boîtes sortant de leurs machines de pliage sont conformes aux attentes. «Dans un monde où la gestion des déchets est devenue un enjeu majeur, notre dispositif permet à nos clients de réduire le gaspillage propre aux emballages non conformes et donc de réaliser des économies en ressources et en coûts», explique Jean-Pascal Bobst. Un nouveau Bobst en 2021?

Dans un marché de l’emballage en pleine croissance – il devrait se rapprocher des mille milliards de dollars en 2020 contre 828 milliards à la fin de 2016 –, les perspectives de croissance apparaissent donc particulièrement favorables pour Bobst.

D’ici à 2020, le groupe vaudois prévoit de boucler sa transformation entamée dix ans plus tôt et illustrée notamment par la mise en place de cette philosophie de travail venue du Japon et appelée Lean Manufacturing (fabrication sans gaspillage). «En 2021, Bobst sera une tout autre société», assure un patron à nouveau confiant en l’avenir. (TDG)