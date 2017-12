Apple reste l'entreprise la plus puissante au monde

Etats-Unis Tim Cook, le directeur général d'Apple, qui a gagné plus de 100 millions de dollars cette année, est obligé de se déplacer en avion privé pour des raisons de sécurité. Plus...

Internet Le nouveau téléphone d'Apple, mais aussi «Mall of Switzerland» et «Roger Federer» ont été les recherches les plus populaires en Suisse. Tariq Ramadan est lui aussi bien placé. Plus...