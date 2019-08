Ems-Chemie affiche un bon semestre

Le fabricant grison de polymère et autres spécialités chimiques a dégagé un résultat net de 266 millions de francs, 2,5% de plus qu'au cours des six premiers mois de 2018. Ce chiffre n'avait pas été dévoilé lors de la publication provisoire de la performance semestrielle à mi-juillet.

Dévoilés lundi dans un communiqué, les résultats définitifs du premier semestre ne connaissent pas de changements importants au regard de la clôture provisoire. Le chiffre d'affaires net a ainsi fléchi de 3,8% sur la période sous revue à 1,15 milliard de francs, reflet de l'affaiblissement de la conjoncture mondiale.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a quant à lui augmenté de 1% à 316 millions de francs, alors que le flux de trésorerie opérationnel s'est hissé à 345 millions de francs, en hausse de 1,6%.

En parallèle à ses résultats définitifs, le groupe en mains de la famille de l'ex-conseiller fédéral Christoph Blocher annonce le départ d'Urs Zimmerli, membre de la direction générale de l'entreprise pilotée depuis Herrliberg, dans le canton de Zurich, et dont le principal site se trouve à Ems, dans les Grisons. M. Zimmerli quitte l'entreprise pour des raisons personnelles, selon le communiqué. (ats/nxp)