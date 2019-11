La Suisse reste le pays le plus compétitif au monde

«La compétitivité» ou «competitiveness» en anglais. Depuis des années, ce mot a une cote d’enfer dans le monde. En Suisse tout du moins au vu du nombre de domaines où le pays excelle. C’est le cas notamment en ce qui concerne la qualité de sa main-d’œuvre. Depuis des années, dans un classement établi par l’IMD, la Suisse y caracole en tête. Malgré les alertes successives, tant politiques que conjoncturelles, le petit pays au cœur de l’Europe parvient, professionnellement parlant, à dominer le monde.

Sans trop de surprise, les experts de la Haute École de management située à Lausanne mentionnent les arguments classiques tels que la qualité de l’apprentissage et de la formation universitaire en Suisse, la possibilité de bien y gagner sa vie (malgré le coût de la vie) ou encore d’y être correctement soigné.

Pénurie de main-d’œuvre en Suisse

Ces derniers font également allusion à la capacité de la Suisse à attirer des travailleurs étrangers hautement qualifiés. Seul bémol, ils ne prennent pas en compte les nombreuses alertes apparues ces derniers mois sur les risques croissants de pénurie. Au mois d’août, UBS livrait pourtant des chiffres édifiants sur l’évolution à attendre dans la décennie à venir. Sur le demi-million de nouveaux postes attendus, le manque de bras suisses devrait largement dépasser la moitié.

Contrairement aux cadres et chercheurs à hauts salaires que la Suisse parvient effectivement assez bien à attirer, beaucoup comprendront des petites fiches de paie. La situation est par ailleurs déjà très tendue pour certains à l’exemple des CFF, qui manquent de conducteurs de train et qui viennent d’annoncer une augmentation du salaire annuel de formation de 10 000 francs pour atteindre les 52 500 francs par an. Pour la régie fédérale, il y a urgence étant donné qu’elle va aussi devoir gérer le départ à la retraite d’un millier de ses chauffeurs dans les cinq années à venir.

Europe divisée

Au vu des mauvaises places des pays voisins (France comprise) dans le classement de l’IMD, la Suisse pourra éventuellement jouer de son attractivité et réitérer ce qu’elle faisait à l’époque où des milliers de travailleurs du sud venaient combler les trous existant dans de nombreux champs d’activité. Un fossé se dessine de plus en plus entre le Nord et le sud de l’Europe en termes de compétitivité professionnelle. Italie, Espagne, Portugal sont en effet bien loin des pays nordiques dont six arrivent dans le top 10. Juste après la Suisse, le Danemark et la Suède s’octroient même la deuxième et troisième place du podium.

À noter toutefois, que dans le top 10, un petit pays nuit à une domination totale de l’Europe: Singapour. Même si d’un point de vue professionnel, la cité-État a encore du potentiel d’amélioration, globalement, elle s’est hissée à la première place en 2019 en termes de compétitivité. En mai, l’IMD l’a placée en tête de son classement annuel, devant les États-Unis. Quelques mois plus tard, celui établi par le World Economic Forum aboutissait au même résultat. Les experts s’accordent actuellement pour dire que la bataille commerciale que se mènent Washington et Pékin joue nettement en défaveur de la première puissance économique mondiale.