Migros et Coop sont les plus gros employeurs privés de Suisse

Le chiffre d'affaires de Coop est le plus élevé. Il avait augmenté de 900 millions de francs en 2018. Il faut toutefois noter que Migros est en tête si on ne prend que le CA du commerce de détail (23,729 milliards de francs pour le géant orange contre 17,743 milliards de francs pour son concurrent). Les hard-discounters ont eux pour habitude de ne pas dévoiler leurs chiffres. Ils sont estimés par le spécialiste des études de marché GfK. Le chiffre d'affaires d'Aldi, présent en Suisse depuis plus longtemps, devance celui de Lidl de quelque 800 millions de francs.

Coop a davantage de magasins dispersés dans toute la Suisse que son grand rival orange. Ces chiffres ne comprennent que les supermarchés. Chacun des grands groupes dispose en plus de ses enseignes spécialisées dans le sport (comme SportXX pour Migros), le bricolage (DoIt+Garden pour Migros et Brico+Loisirs pour Coop) ou encore l'électronique (Interdiscount pour Coop et Melectronics pour le géant orange). L'arrivée d'Aldi et de Lidl sur le marché suisse est encore récente. Les deux hard-discounters ont donc bien moins d'enseignes. A noter que, s'ils étaient autrefois cantonnés à la périphérie, ils se développent désormais de plus en plus dans les centres-villes.

Migros et Coop sont parmi les plus gros employeurs de Suisse. Leurs effectifs ne cessent d'augmenter (+3155 employés Coop en 2018). Au total, le groupe Migros emploie même 106'622 personnes si on prend en compte l'étranger. A ce jeu, Lidl l'emporte très nettement sur le géant orange puisque le groupe allemand emploie plus de 315'000 salariés à travers le monde. Aldi, présent dans une grande partie de l'Europe, compte lui plus de 100'000 employés. En Suisse, les deux hard-discounters sont à un niveau proche.

Ce sont les hard-discounters qui paient le mieux leurs salariés. Les syndicats relèvent toutefois régulièrement que les géants historiques, Migros et Coop, proposent de meilleurs avantages à leurs employés. Par ailleurs, le temps partiel, déjà très présent dans le commerce de détail, est surreprésenté chez Aldi et Lidl.

Migros est la plus grosse entreprise formatrice de Suisse. Le groupe précise avoir un taux d'embauche moyen de 58%. Coop pour sa part affirme appliquer une politique visant à un taux de plus de 60%. Il était de 66% en 2017, les chiffres de l'an passé ne sont pas encore connus. (TDG)