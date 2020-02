Emploi: embellie au 1er trimestre, selon le KOF

Les entreprises affichent un regain d'optimisme en matière d'emploi. Divers secteurs ont atténué leurs prévisions négatives par rapport à fin 2019, tandis que le recrutement devrait augmenter dans les services, constate lundi le Centre d'études conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

Au premier trimestre 2020, le baromètre de l'emploi du KOF a nettement augmenté à 3,9 points, contre à peine 2,1 points lors du dernier partiel de l'année écoulée. La valeur au quatrième trimestre 2019 a été révisée à la baisse de 2,3 points initialement.

Des effectifs trop faibles

Cet indicateur rebondit après deux trimestres de baisse, rappellent les économistes du centre zurichois. La remontée constitue une bonne nouvelle pour les personnes en quête d'un travail, car le baromètre est supérieur à la croissance de l'emploi.

Une majorité d'entreprises interrogées estiment que leur effectif est trop faible et prévoient une augmentation. Tout n'est pas rose pour autant, puisque l'industrie manufacturière, l'hôtellerie et le commerce de gros prévoient encore et toujours de supprimer des postes de manière «significative».

Les perspectives se sont cependant améliorées par rapport à fin 2019, affirme le KOF. La tendance est particulièrement positive dans la construction et le secteur des services. L'indicateur pour le tertiaire a ainsi atteint un niveau jamais dépassé depuis 2011. (ats/nxp)