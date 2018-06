Se passer du glyphosate, oui, mais à quel prix?

On le sait, une forte présence de plantes herbacées dans les vignes peut nuire à leur rendement et même à la qualité du raisin. C’est pourquoi la grande majorité des vignerons désherbent au glyphosate (le plus couramment utilisé des 14 produits chimiques autorisés). Mais depuis que la molécule de cet herbicide a été considérée comme cancérigène probable par le Centre international de recherche sur le cancer, on s’active pour trouver des solutions alternatives. Ce d’autant plus qu’une initiative populaire «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» vient juste d’aboutir.

Des solutions viables

C’est dans ce contexte que la Haute École de viticulture et d’œnologie de Changins – qui conduit des recherches sur les alternatives aux herbicides depuis dix ans – a procédé à des essais pratiques sur une parcelle de chasselas au Domaine de Beau-Soleil, à Mont-sur-Rolle. Lors de la présentation des premiers résultats de cette étude aux médias, le propriétaire du domaine, Thierry Durand, a précisé quelles étaient les données de l’enjeu pour les vignerons: «Notre but est de produire du raisin de qualité avec un impact le plus faible possible sur l’environnement, tout en arrivant à vivre de notre travail dans un marché très concurrentiel.»

Cette recherche s’est déroulée en 2017 dans un cadre bien défini, soit sur une parcelle mécanisable, avec une pente douce de 12%, et dans des conditions météorologiques favorables au travail dans la vigne, car cette année fut particulièrement chaude et sèche. «On ne peut pas tirer des conclusions valables pour des parcelles plus complexes à travailler mécaniquement, comme à Lavaux, ou pour des années très humides», relève Matteo Mota, chargé d’enseignement et de recherche au sein du groupe des sciences du sol de la Haute École de Changins.

Conséquences financières

Les essais réalisés à Mont-sur-Rolle comparent cinq techniques d’entretien du sol (dans le rang, soit directement sous les ceps, pas dans l’interligne). Une utilise un herbicide et les quatre autres sont des alternatives mécaniques: faucheuse interceps, brosses rotatives qui déchiquettent les herbes, lames et disques crénelés ou étoiles de binage, qui remuent la terre et coupent les racines en surface.

Les résultats évaluent aussi bien les paramètres environnementaux que les conséquences économiques. En résumé, l’usage de l’herbicide est la technique qui favorise le mieux le potentiel qualitatif des raisins et des moûts, et c’est celle qui coûte le moins cher. Les brosses et la faucheuse préservent mieux le sol et favorisent mieux la biodiversité. Matteo Mota rappelle que l’enherbement contribue à diminuer les risques d’érosion et améliore la fertilité du sol. Mais voilà, les coûts estimés des différentes alternatives sont en moyenne doublés par rapport à la variante herbicide (coût des machines, temps de travail et baisse des rendements).

En conclusion, les chercheurs et les producteurs sont conscients qu’un arrêt total et soudain des herbicides pourrait, selon les cas, occasionner des conséquences financières trop élevées pour une exploitation viticole. Changins encourage donc les professionnels à mutualiser leurs machines d’entretien des sols pour réduire leurs coûts, et à convertir leur domaine petit à petit.

De leur côté, les enseignants font un travail de formation des jeunes en amont. Cette recherche a été l’objet d’un travail de bachelor de deux étudiants motivés, Charlotte Burgat et Simon Barlet. Mais une question reste en suspens: si ces coûts supplémentaires se répercutent sur le prix des vins, le consommateur sera-t-il prêt à assumer sa part d’engagement écologique? (TDG)