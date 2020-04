La crise fait fleurir l’appel à une «grève des loyers»

En attente d’un écho au sein de la population, l’appel à la «grève de loyer» lancé ce lundi par plusieurs associations militantes attire déjà l’attention sur les difficultés financières affrontées par les locataires, majoritaires dans le pays, en raison de la crise liée à la pandémie du Covid-19. Cette «action politique» espère établir un «rapport de force» avec les grands propriétaires d’immeubles, en leur relayant en masse les demandes anonymisées «d’exonération complète des loyers pour les trois prochains mois», qui seront reçues au niveau national sur le site de cette Mietstreik.ch.

«La grève des loyers est avant tout un acte de solidarité envers celles ou ceux qui n’auront pas les moyens de les verser et qui pourront voir leur bail résilié si ces revendications n’aboutissent pas», décrivait ce week-end le collectif anticapitaliste genevois Le Silure sur son site. L’appel tente désormais de s’étendre outre-Sarine.

«Payer, puis négocier»

De son côté, la puissante Association suisse des locataires (Asloca) prend acte de ce mouvement social «indépendant» mais n’appelle à la grève des loyers. Son président, Carlo Sommaruga, rappelle que la situation juridique recommande la prudence: ne pas régler son loyer «aboutissant à la résiliation du bail par le propriétaire». Et, à terme, à l’évacuation du logement.

Ce dernier reconnaît pourtant qu’en dépit de la prise en charge par le système de chômage partiel, dit RHT, de 1,8million de salariés – une mesure qui évite, pour l’instant, un tsunami de licenciements –, le nombre de locataires en situation financière délicate augmente. Et que cela concerne aussi bien des familles dont les deux parents, mis en RHT, voient leur salaire respectif amputé d’un cinquième, que des indépendants dont l’assurance pour perte de gain ne comble pas le manque à gagner. Au début du mois, le premier point sur le chômage en Suisse après le début du confinement a en outre révélé un nombre de sans-emploi supérieur de 20% à celui affiché il y a un an.

«La situation reste calme»

«Mieux vaut mobiliser ses marges de manœuvre pour payer son loyer et ensuite négocier avec son propriétaire, quitte à aller jusqu’à introduire en justice une requête pour une baisse rétroactive de 100% du loyer, avec l’aide d’un avocat ou de l’Asloca», conseille l’association de défense des locataires. Des marges qui restent cependant limitées pour le quart des contribuables qui, en Suisse, ne disposent d’aucune fortune nette.

Très politique et accompagnant d’autres «luttes» d’avant la crise du Covid-19 – par exemple l’occupation des bâtiments laissés vacants –, cet appel à la «grève des loyers» n’est pas encore en mesure d’établir un rapport de force avec les grands groupes immobiliers. Lundi soir, ses organisateurs revendiquaient une cinquantaine de menaces de cessation du paiement des loyers.

Pour autant, cette alerte ne reflète-t-elle pas une montée des tensions entre locataires et propriétaires? «La crise est peut-être encore trop récente, mais pour l’instant la situation reste calme», dément Christophe Aumeunier, secrétaire général de la Chambre immobilière genevoise (CGI). Par rapport à la situation d’avant le confinement, la CGI n’observe que peu de demandes d’octroi de délai – ou de rabais – dans le paiement des loyers remontant des régies, les plus notables étant celles issues «d’indépendants dont l’activité a été stoppée».

Le représentant du secteur immobilier note cependant la particularité de la population des locataires genevois. Elle reste plus protégée, avec une proportion importante de salariés d’organisations internationales, de fonctionnaires ou de collaborateurs de groupes du tertiaire qui, même au chômage partiel, continuent souvent d’être payés à 100%.

La crise? Les commerces

Sur le front des loyers, l’urgence qui a mobilisé les cellules de crise des grandes régies ces dernières semaines reste surtout liée à la situation des commerces, en particulier ceux dont la fermeture a été ordonnée le 16mars… et qui se prolongera jusqu’au 11mai. Ce lundi encore, l’association faîtière du secteur, Commerce Suisse, a réitéré son appel à une réouverture dès le 27avril, critiquant la sortie de confinement «trop hésitante» du Conseil fédéral.

À Genève, la Chambre de commerce (CCIG) a appelé de son côté vendredi les autorités cantonales à prolonger «le dispositif de prise en charge symétrique des loyers inférieurs à 3500francs». Au début du mois, un accord avait été trouvé entre les milieux immobiliers, l’État et l’Asloca afin de permettre le dédommagement partiel des propriétaires qui offriraient en avril une réduction de loyer aux plus petites entreprises. Des négociations sont en cours pour une reconduction du mécanisme pour le mois de mai. Vendredi, le Conseil d’État vaudois a présenté de son côté, au terme d’âpres négociations, son dispositif destiné aux petits commerces ou aux cafés-restaurants. Il leur permettra de réduire potentiellement des trois quarts leur loyer en mai et en juin.

L’Asloca appelle, quant à elle, toujours le Conseil fédéral à relancer les négociations sur un mécanisme de portée nationale, après l’échec, il y a dix jours, de discussions de la task force dédiées aux loyers et au coronavirus.