Le Covid-19 chamboule le monde des enchères

Chez les maisons de ventes aux enchères, tout le monde est passé au télétravail. Covid-19 oblige. En Europe, aux Amériques, au Moyen-Orient, les bureaux sont fermés. Exception faite de l’Asie, où ils ont récemment rouvert, y compris en Chine et en Corée. C’est la bonne nouvelle du moment. À Genève, certains n’ont pas encore franchi le pas. Tel est le cas d’Antiquorum, dont une partie du personnel continue d’occuper les lieux, et de Piguet - Hôtel des Ventes, où un service de base minimum fonctionne par tournus. Car la période est cruciale. Une vente online – la plus importante jamais organisée par la maison – s’est achevée le 18 mars. L’heure est à la remise des lots adjugés. Ce qui se fait par rendez-vous individuel, avec sens de circulation, marquage au sol pour respecter les distances, espaces personnels d’attente et paiement par versement bancaire de préférence.

Autant de mesures également valables lors de l’exposition précédant la vente. Bernard Piguet, directeur, tenait à la maintenir, alors que partout ailleurs, l’annulation était de mise. «Ce fut un stress énorme, confie-t-il. Le nombre de visiteurs par salle était contrôlé, ils devaient inscrire leurs coordonnées, leurs heures d’arrivée et de sortie. Il a fallu se fournir en gants, masques et gels hydro-alcooliques à une période où on n’en trouvait plus nulle part.» Résultat: 1,6 millions de francs. C’est environ un million de moins de ce qui était espéré, mais vu le contexte, ce n’est pas mal du tout.

Du côté d’Antiquorum, spécialisée en horlogerie, même constat. La vente du samedi 21 mars a totalisé 3,2 millions de francs, avec plus de 70% des lots vendus. «C’est à peine plus bas que ce à quoi nous nous attendions», certifie Étienne Lemenager, directeur. La session s’est tenue à huis clos, dans ses locaux, en présence d’un huissier. Et on est également satisfaits chez Sotheby’s. «Nous avons organisé des douzaines de ventes depuis début mars, qui se sont achevées par de très bons résultats», résume Charles F. Stewart, CEO. Exemple avec la vente d’art asiatique moderne et contemporain de New York dont le score enregistré n’a pas été aussi élevé depuis 2017.

Peu de ventes online

Tout n’irait donc pas si mal au pays des enchères. Enfin, pour l’instant. Il serait absurde de croire que le virus n’affecte pas ou prou le marché de l’art. Et le fait est que toutes les ventes de printemps – hors Asie – ont été repoussées à juin. Dates précises, à déterminer. À part pour celles qui passent au virtuel. Ce sera le cas pour Sotheby’s et ses ventes de design, photographie, art contemporain et lithographie, lesquelles se tiendront en mars-avril, mais en ligne uniquement. Pour autant, le phénomène est rare. «Les ventes déjà prévues sur Internet auront lieu, confie Bertold Müller, directeur de Christie’s pour l’Europe continentale, le Moyen-Orient et l’Afrique. Celle de vins et de spiritueux est en cours, elle s’achèvera le 7 avril. Celle de montres qui s’est terminée le 10 mars a attiré le plus grand nombre de participants, venus de 25 pays du monde entier, avec 80% des lots vendus. Elle a atteint le troisième plus haut résultat pour une vente horlogère online chez Christie’s. Mais il est difficile de transformer des enchères traditionnelles en vente online. Ce sont deux choses très différentes. Les règlements de vente ainsi que les contrats clients ne sont pas les mêmes et doivent respectés ou retravaillés.»

Pour Phillips in Association with Bacs & Russo, la question ne se pose pas, puisqu’elle n’organise pas de vente exclusivement en ligne. D’ailleurs, ici, l’idée déplaît. Nous vendons des montres vraiment rares et exceptionnelles, qui ont besoin de cet engouement que l’on ne trouve qu’en salle, avec un public physiquement présent, insiste Alex Ghotbi, directeur Montres pour l’Europe continentale et le Moyen-Orient. Sur Internet, l’émotionnel est absent. La vente aurait moins de succès. Et si c’est pour vendre des montres à moins 20 ou moins 30% de leur valeur, ça ne vaut pas le coup.» Un point de vue que partage Étienne Lemenager: «Une personne présente, qui a eu l’objet en main, est prise par le jeu; elle sera plus enclin à miser plusieurs fois.» D’autant que chez Antiquorum, et du fait que leur vente vient à peine de s’achever, le catalogue de la suivante n’est pas encore prêt: «Nous n’avons pas toutes les photos et descriptions des lots retenus. Il reste aussi à réaliser la mise en page. Ce qui, avec un effectif réduit et les délais impartis, est impossible.»

Et si Bernard Piguet n’exclut pas de basculer sur le online, histoire de s’adapter à une situation sans précédent, il ne cache pas son inquiétude pour les temps à venir. Quoi qu’il en soit, ses prochaines ventes sont prévues en juin. Mais le calendrier voudrait qu’il soit actuellement en pleine période de consignation, c’est-à-dire en pleine recherche de lots. «On se déplace chez les gens ou ce sont eux qui viennent nous présenter des objets. C’est une activité extrêmement intense. Nous avions des journées d’expertise prévues à Lausanne et Neuchâtel, tout est annulé, et la plupart de nos clients sont âgés; on ne peut pas aller chez eux! Donc, on risque de ne pas avoir d’objets à vendre.»

Bien sûr, il y a ceux que l’expert avait pris soin de ne pas joindre à la session de mars, afin de garder les lots phares pour juin. Car le online, c’est important. Mais pas autant que les ventes traditionnelles à venir. Celle du printemps 2019 avait atteint les 5,6 millions de francs. Les deux suivantes, en septembre et décembre, 5 millions chacune. Sauf que les lots en réserve ne suffisent pas. Chez Piguet, il en faut 3000 pour constituer une vente en salle. Puis encore faut-il avoir le temps de constituer le catalogue: «S’il y a confinement et que nos experts et photographes ne peuvent pas se déplacer dans nos locaux, on ne pourra pas.» Bref, si la crise sanitaire s’aggrave, la vente devra être annulée. «Et les pertes seront énormes!» Et il faut espérer qu’en septembre, tous les spectacles repoussés jusque-là laissent un créneau de libre pour les enchères des uns et des autres.

Concertation difficile

Alors, quid de Genève et de sa semaine du luxe devant débuter mi-mai? Sotheby’s a du mal à se prononcer. La décision de la maintenir tombera, au plus tard, 30 jours avant chacune de ses ventes. Pour les autres, les choses sont claires. Elle sera repoussée à juin. Sans doute sans expositions préalables. Chez Christie’s, on articule déjà des dates précises: du 29 juin au 1er juillet. Après, le mieux serait que tous s’accordent pour recréer une semaine telle qu’elle a toujours eu lieu. Avec des ventes se déroulant les unes après les autres dans les grands hôtels de la Rade, afin d’attirer en un même épicentre quantité de marchands et de collectionneurs venus du monde entier. Seulement voilà, les maisons ne se parlent pas en direct mais uniquement à travers leurs avocats. Affaire à suivre…

Ce qui est certain, en revanche, c’est que cette crise booste le digital. C’est lui, principalement, qui permet à Phillips in Association with Bacs & Russo de rester en contact avec sa clientèle. Via email, Skype, FaceTime, les réseaux sociaux… «Ce contact humain est essentiel dans notre métier. D’ailleurs, un client peut très bien nous envoyer une photo de la montre qu’il souhaite vendre, nous faisons une estimation préliminaire et si l’objet nous intéresse, nous le faisons venir à Genève.»

Et c’est aussi le digital qui va permet aux différentes maisons de s’adapter au mieux à cette situation où les déplacements se font rares. En multipliant l’apport d’informations sur l’objet et en rendant le monde des ventes plus ludique et plus immersif: textes détaillés, photos diverses, vidéos, plateformes interactives, consignations en ligne, storytelling, expositions virtuelles… Toutes les maisons redoublent d’efforts et d’investissements. Et les résultats sont là. Exemple avec Sotheby’s, qui pratique les ventes online depuis 2016 (2011 pour Christie’s). En 2019, elle en a organisé 129, portant sur toutes sortes d’objets d’art et de luxe. Celles-ci ont permis d’amasser 80 millions de dollars, soit 55% de plus qu’en 2018. Et en 2020, la maison en est déjà à 20 millions.

D’ailleurs, beaucoup pensent qu’une fois la tempête passée, le digital prendra une place encore plus importante dans les enchères. «Ce sera d’avantage utilisé par nos clients que par le passé», assure Bertold Müller. Et Alex Ghotbi d’ajouter: «Je pense que cette croyance selon laquelle il faut absolument travailler en venant au bureau risque d’être ébranlée par cette crise. Car notre bureau, finalement, c’est notre téléphone et notre ordinateur. On peut travailler de n’importe où. Pas besoin de voyager autant et on peut être beaucoup plus créatif. Cette crise nous obligera à l’être.»