Coup de filet américain sur les traders genevois

En moins d’une semaine, les autorités judiciaires américaines viennent de fondre sur plusieurs courtiers basés à Genève, dans le cadre d’enquêtes sur des affaires de délits d’initiés mais également de manipulations de cours. Lundi soir, le Department of Justice a ainsi annoncé le passage aux aveux d’un ancien banquier d’affaires new-yorkais, accusé d’avoir volé dans son établissement, entre 2015 et 2017, des informations confidentielles sur des opérations des fusions-acquisitions.

Ce dernier les communiquait ensuite à «un trader en Suisse» et «l’informait sur la progression de ces rachats d’entreprises cotées aux États-Unis». Ces tuyaux auraient permis au courtier, qui s’avérait basé à Genève, de «réaliser des profits substantiels» en Bourse, avant d’en reverser une partie à son informateur.

Dans les prisons serbes

Reconnu coupable de fraude boursière, l’ex-banquier de Goldman Sachs risque jusqu’à cinq ans de prison. L’agence Bloomberg a relaté l’apparition de son complice suisse au procès qui s’est ouvert ce mardi à New York, sur une affaire mettant en lumière un réseau d’initiés beaucoup plus vaste. Collaborant avec les enquêteurs depuis ses aveux secrets en octobre, ce dernier a accepté de reverser 49 millions de dollars de plus-values indues. Portant la tenue des prisonniers, avec une barbe de trois jours, le trader suisse a expliqué, dans «un fort accent», comment «sous le coup d’un mandat d’arrêt Interpol, il avait été arrêté en 2018 à Belgrade, où il a été détenu six mois avant d’être extradé en mai dernier vers les États-Unis», relate l’agence d’information financière.

Meyrin dans le collimateur

Dans une autre affaire, dont «Le Temps» s’est fait l’écho mardi, la justice américaine avait déjà révélé les poursuites engagées à l’encontre de Blacklight – société de gestion d’actifs installée à Meyrin – ainsi que son propriétaire anglo-suisse et son directeur danois. Ces derniers sont soupçonnés d’avoir gagné des «millions de dollars» en «mettant en place, entre 2013 et décembre 2019, des mécanismes leur permettant de manipuler le cours de sociétés cotées aux États-Unis», selon le communiqué diffusé le 2 janvier.

Ce dernier précisait que les deux financiers avaient été arrêtés au Royaume-Uni et que les autorités américaines demandaient leur extradition.