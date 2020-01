Le commerçant ambulant revient à la mode

Depuis quelques semaines, Migros s’est installé dans la gare de Lausanne. Contrairement à Coop et à Aldi, ses concurrents bien implantés sur le site, la présence du géant orange y sera de courte durée, puisque le magasin de 35m2 est amené à disparaître au cours de l’été prochain. Avec un tel point de vente, l’entreprise s’est adaptée à une tendance très à la mode dans le commerce de détail: les pop-up stores, ou boutiques éphémères.

Dans cette période complexe où les revenus stagnent (s’ils ne chutent pas carrément) et les surfaces de vente se vident, la branche est en quête d’alternatives à ce que les spécialistes appellent désormais «le commerce stationnaire», soit le bon vieux magasin. Parmi elles, «l’approche pop-up» décroche la palme des solutions les plus plébiscitées au vu des possibilités qu’elle offre.

Du bailleur qui peut relouer ses locaux au distributeur qui peut facilement tester de nouvelles idées de vente, le concept a du potentiel pour enrayer la spirale négative vécue par le commerce de détail. «Il représente une bonne option pour redynamiser les rues marchandes en ville et éviter une multiplication dangereuse des surfaces vacantes», explique Sara Carnazzi Weber.

Des défauts malgré tout

Mais selon la responsable de l’analyse sectorielle et régionale suisse chez Credit Suisse, le concept n’est toutefois pas exempt de défauts. «En termes de coûts ou de charge de travail, cette solution n’est pas optimale», analyse-t-elle. À cela s’ajoute le fait que le magasin provisoire n’a de réel potentiel que dans les grands centres urbains ou dans les lieux très fréquentés comme les gares. Pour le moment, l’industrie est donc toujours en quête du remède miracle qui lui permettra de sortir de la crise et de faire face aux nouveaux modes de consommation.

Le textile continue de tirer l’ensemble du commerce de détail vers le bas. Les enseignes proposant à la vente chaussures et vêtements restent encore et toujours les principales victimes de la concurrence venue d’internet. En Suisse, alors que les surfaces traditionnelles ferment les unes après les autres – pour être remplacées le plus souvent par des restaurants ou des coiffeurs, d’après les statistiques (voir infographie ci-dessous) ?, le géant allemand du commerce en ligne de prêt-à-porter Zalando devrait boucler son année 2019 sur un nouveau record en franchissant les 900 millions de francs de revenus dans notre pays.

Contrairement à 2018, l’alimentaire a vécu une petite année 2019, avec une croissance globale de 0,5%. L’occasion de rappeler que Migros a entamé une réorganisation importante de ses activités, annonçant le licenciement de plusieurs centaines de salariés dans certaines filiales et la vente d’enseignes telles qu’Interio ou Globus.

À l’inverse, Coop reste sur son petit nuage avec une croissance de 1,3% de ses ventes à 30,7 milliards de francs. Autre point positif, les statistiques actuelles laissent entendre que les suppressions d’emploi se sont calmées. «Après un repli constant depuis 2015, la tendance baissière s’est enfin interrompue en 2019», peut-on lire dans l’étude de Credit Suisse.

Pas d’amélioration en vue

Malgré l’essor des magasins flexibles et provisoires, aucune amélioration réelle de la situation n’est attendue pour cette année. Le point positif est qu’elle ne devrait pas non plus se dégrader, du moins pour l’alimentaire.

Tous les autres détaillants devraient continuer de pâtir des mêmes difficultés que la branche textile. «La pression reste entière sur le segment des vêtements et chaussures, indique Credit Suisse. Il faut s’attendre à ce que les vendeurs en ligne continuent de conquérir des parts de marché en 2020. Pour les enseignes classiques, nous tablons sur un nouveau recul des chiffres d’affaires en 2020 (–5%).»