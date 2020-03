La Bourse plonge, craignant une récession liée au Covid-19

La Bourse de Zurich s’est affolée dès vendredi matin, pour finir la journée sur une baisse de 4%. Au centre des craintes, les estimations catastrophiques qui commencent à poindre sur les conséquences de l’épidémie de coronavirus sur l’économie. Regroupant les grands groupes helvétiques, l’indice SMI a dévissé de plus de 8% depuis l’annonce des premiers cas en Chine, il y a huit semaines. Pour ne rien arranger pour les exportateurs, le franc suisse ne cesse de s’apprécier et flirte avec les 1 fr.05 pour 1 euro.

Mercredi à Genève, l’agence onusienne CNUCED a estimé à 47 milliards de dollars l’impact, ces prochains mois, sur les exportations du reste l’industrie mondiale, du seul décrochage de l’activité des usines chinoises en février – en raison de l’absence de pièces et de composants clés. En Suisse, l’impact serait de 1 milliard, la chimie étant le secteur le plus touché. Vendredi soir, Bloomberg articulait un scénario plus inquiétant, évoquant un basculement des États-Unis, de l’Europe et du Japon en récession. Le coût de l’épidémie pourrait atteindre 2700 milliards de dollars, l’équivalent d’une année d’activité d’un pays comme le Royaume-Uni.

Symbole de cette paralysie de la mondialisation, le secteur aérien pourrait subir jusqu’à 113 milliards de dollars de manque à gagner, a prévenu jeudi son association faîtière, la IATA. Les grandes compagnies ont déjà perdu le quart de leur valeur en Bourse depuis le début de l’épidémie. Hier, Lufthansa – dont fait partie Swiss – s’est dit prêt à réduire de 50% ses capacités de vol, en raison de la «baisse drastique des réservations».