Bénéfice net semestriel de Heineken en baisse

Le brasseur néerlandais Heineken a publié lundi un bénéfice net en baisse de 1,4% au premier semestre à 936 millions d'euros (environ 1 milliard de francs), pénalisé en partie par des coûts d'acquisition.

Le groupe a finalisé en avril son partenariat avec l'entreprise China Resources Beer, principal producteur de bière chinois. Heineken et le géant asiatique avaient signé des accords définitifs en novembre 2018, le brasseur néerlandais prévoyant d'acquérir 40% de CRH Beer, la maison mère de China Resources Beer.

L'impact sur le bénéfice net des éléments exceptionnels d'acquisition s'est élevé à 118 millions d'euros au premier semestre, a annoncé Heineken dans un communiqué. Le groupe, dont les prévisions pour l'année restent inchangées, peut toutefois se féliciter d'une hausse de 5,9% de son chiffre d'affaires, à 13,59 milliards d'euros.

«Notre performance a de nouveau été forte au premier semestre de 2019, avec une croissance organique du chiffre d'affaires net dans toutes les régions, ainsi qu'une croissance à deux chiffres en Asie-Pacifique, en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est», a déclaré le PDG Jean-François van Boxmeer, cité dans le communiqué.

Heineken note une hausse organique de 3,1% des volumes de bière consolidés, malgré un deuxième trimestre pénalisé par le mauvais temps en Europe.

Plus de 300 marques

Les volumes de la marque Heineken ont eux progressé de 6,9% de manière organique, avec une croissance dans toutes les régions. La marque a enregistré une croissance à deux chiffres notamment au Brésil, au Mexique, en Afrique du Sud et en Russie.

La gamme sans alcool du groupe poursuit son déploiement. Lancée en 2017, la bière sans alcool Heineken 0.0 est désormais disponible dans 51 pays.

Heineken prévoit une croissance organique à un chiffre de son résultat d'exploitation (beia) pour l'ensemble de 2019, sans prendre en compte «tout développement macroéconomique et politique majeur imprévu».

Fondé au XIXe siècle à Amsterdam, le groupe produit et vend plus de 300 marques de bière et de cidre, dont Heineken, Strongbow et Amstel et emploie plus de 85.000 personnes dans le monde. (ats/nxp)