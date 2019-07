Bénéfice net en chute libre pour ABB

ABB a vu sa rentabilité plonger au 2e trimestre, conséquence de la vente à perte de son activité dans les onduleurs solaires. Affichant des ventes et des commandes en hausse, le géant zurichois de l'électrotechnique n'a pu dégager qu'un petit bénéfice net de 64 millions de dollars, 91% de moins que les 681 millions engrangés douze mois auparavant.

En ne considérant que les activités poursuivies, suite à la cession en cours à Hitachi de l'ex-division de équipements pour réseaux électriques, ABB a achevé le 2e trimestre sur une perte nette de 54 millions de dollars (52,7 millions de francs), contre un montant positif à hauteur de 524 millions à fin juin 2018, indique jeudi la multinationale sise à Zurich. Le débours reflète la vente à perte annoncée il y quelques jours des onduleurs solaires, celle-ci se soldant sur une charge exceptionnelle de 455 millions.

Le bénéfice net trimestriel des activités abandonnées s'est lui inscrit à 142 millions de dollars. Le résultat opérationnel Ebita s'est contracté de 4% à 825 millions. A taux de change constants et sur une base comparable, il a cependant augmenté de 1%. La marge correspondante s'est réduite de 110 points de base à 11,5%.

Le chiffre d'affaires s'étoffe

Quant au chiffre d'affaires, il s'est étoffé de 7% à 7,171 milliards de dollars. Exprimée en devises locales, la croissance s'est hissée à 2%. La bonne tenue des ventes dans les divisions Electrification, Automation industrielle et moteurs a permis de compenser la performance plus faible du segment Robotique et automation. Les entrées de commandes ont gagné 4% à 7,4 milliards de dollars.

La performance s'est révélée supérieure aux attentes moyennes des analystes. Sondés par AWP, ces derniers avaient anticipé des entrées de commandes de 7,26 milliards de dollars, un chiffre d'affaires de 6,964 milliards et un Ebita opérationnel de 814 millions.

Evoquant ses perspectives ABB demeure prudent. Alors que les signaux conjoncturels divergent pour l'Europe et la Chine, les Etats-Unis s'orientent sur une phase de croissance durable. Les principaux marchés d'ABB devraient demeurer robustes, malgré quelques vents contraires dans l'industrie. L'évolution des prix du pétrole et des taux de change continueront d'influence la performance du groupe. (ats/nxp)