Les banques cantonales romandes à l'aide des PME

Propositions du SECO vendredi

La Confédération prend au sérieux les difficultés rencontrées par l'économie en raison de la crise du coronavirus. Des propositions sont attendues vendredi. Les instruments à disposition devraient être étendus aux travailleurs intérimaires et à ceux aux contrats à durée déterminée.



Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) travaille à trouver des mesures qui permettront d'aller plus loin que les solutions à disposition, a indiqué la secrétaire d'Etat Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch mardi devant les médias. Le chômage partiel, largement utilisé, est actuellement la meilleure mesure pour les employés. La garantie de cautionnement est une autre solution.



Le SECO va présenter vendredi des propositions pour couvrir les entreprises et les personnes qui ne peuvent pas avoir recours à ces possibilités. Il faut agir rapidement, mais il n'est pas possible d'aller plus vite, a ajouté Mme Ineichen-Fleisch tout en reconnaissant que les demandes des entreprises vont affluer ces prochains jours.