Raiffeisen s’estime prête pour une prochaine crise

Trois mauvais élèves sur cinq banques

«La mise en œuvre du régime suisse «too big to fail» est d’une importance capitale pour la stabilité de la place financière», rappelait mardi dernier Mark Branson, directeur de la FINMA.



À ce jour, au vu des conclusions présentées dans le rapport de l’Autorité de surveillance des marchés financiers, il apparaît que sur les cinq établissements concernés en Suisse, tous n’ont pas un plan d’urgence suffisamment solide pour encaisser une crise similaire à celle survenue en 2009.



«Nous reconnaissons les efforts que l’ensemble des parties prenantes ont fournis jusqu’ici, mais nous constatons que nous n’avons pas encore totalement atteint l’objectif fixé», constate Mark Branson.



Contrairement aux deux plus grandes banques de Suisse (UBS et Credit Suisse), qui parviennent à satisfaire aux exigences de la FINMA, les trois autres font figure de mauvais élèves.



Aux côtés de Raiffeisen, on trouve PostFinance et la Banque Cantonale de Zurich. Et si le plan de la seconde est jugé plausible, ce n’est par contre clairement pas le cas de la banque postale. Cette dernière se défend en assurant qu’en termes de capitaux, elle répond aux normes imposées par l’ordonnance sur les fonds propres (OFR).



«Mais la FINMA nous impose des exigences plus élevées et estime pour cette raison que notre capitalisation en tant que banque d’importance systémique est trop faible», réagit une porte-parole.



Rappelant qu’elle ne peut toujours pas octroyer de crédits, PostFinance estime que sans changements sur son statut (une privatisation partielle est à l’étude à Berne), elle ne serait pas «en mesure d’engranger suffisamment de bénéfices au cours des prochaines années pour constituer par ses propres moyens le capital supplémentaire exigé».