La Bourse suisse boucle un 1er trimestre rock’n’roll

Dividendes en danger

Volvo, Ford, Airbus, TF1, Michelin… Les entreprises annoncent l’une après l’autre renoncer, réduire ou reporter le versement de dividendes à leurs actionnaires. Si le mouvement est très fort en France et dans d’autres pays, il épargne pour le moment les entreprises suisses, du moins celles cotées au SMI. «C’est un signal important! Le versement des dividendes fait en effet aussi office de message aux investisseurs et aux marchés: celui de la robustesse de son bilan et de sa capacité à encaisser une crise», estime Jérôme Schupp, analyste financier chez Prime Partners. Même les deux grandes banques du pays ne semblent pas vouloir y renoncer malgré les pressions de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA): jeudi, à la radio, son patron, Mark Branson, expliquait qu’il ne voulait pas «découvrir plus tard dans l’année que UBS et Credit Suisse auraient finalement eu besoin de ces fonds» versés aux actionnaires. O.W.