«Notre administration perdait des talents»

L’administration fiscale cantonale (AFC) est aussi une entreprise qui regroupe des centaines de collaborateurs et doit naturellement compter sur eux. Retenir les compétences, en attirer des nouvelles. Afin de leur permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, l’AFC a lancé en 2017 un programme appelé «Harmonie».

«Pour l’essentiel, ce programme est axé sur la confiance et la responsabilisation, détaille Daniel Hodel, directeur général de l’AFC. Il consiste à participer aux prises de décision et à supprimer l’obligation de pointer. Sur nos 560 employés, 511 ont décidé d’adhérer à ce programme.» Seule une cinquantaine de personnes pointent donc encore. «Nous avons mis en place ce programme car, au fil des ans, nous avons constaté que nous perdions des talents, poursuit-il. Nous avons regretté le départ de certaines personnes qui souhaitaient travailler de manière plus autonome. La hiérarchie ne doit pas se concentrer sur le simple contrôle et sur la formulation d’ordres.»

L’AFC préfère juger ses collaborateurs sur la réalisation de leurs objectifs, quantitatifs et qualitatifs, et non pas en fonction du seul respect des horaires. «Cette meilleure souplesse convient notamment aux femmes, indique encore le patron de l’AFC. Et elle leur permet d’assumer plus facilement des responsabilités.» Les femmes cadres représentent aujourd’hui 37% de l’ensemble des personnes ayant une responsabilité hiérarchique, contre un bon quart en 2016. Quant à la productivité, elle a augmenté de 10 à 15% depuis 2017. «Je suis persuadé que l’avenir appartient au management basé sur la confiance», ajoute Daniel Hodel.

Côté salaires, pour les métiers de base, le revenu d’entrée est souvent de près de 5500 francs par mois, ou 71'283 francs par an, et de 7400 francs environ ou 96'377 francs en fin de carrière.

Cette fourchette se situe entre 106'000 francs et 143'000 francs pour les professionnels les plus pointus.