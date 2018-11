À la Silicon Valley, les cafards contestent le règne des licornes

D’après les scientifiques, le cafard serait l’insecte le plus résistant au monde. En cas de catastrophe nucléaire, il fait en effet partie des rares espèces vivantes à être capable de survivre à de très hauts niveaux de radiations.

Dans le milieu des start-up, l’insecte représente l’exact opposé de la licorne, utilisée aujourd’hui pour décrire ces sociétés non cotées, mais dont la valorisation dépasserait le milliard de dollars. Alors que les légendaires équidés dotés d’une corne dépensent sans compter et misent tout sur une croissance ultrarapide, les blattes suivent le chemin inverse. En plus de surveiller de près leurs finances, ces jeunes pousses prennent leur temps pour bâtir des modèles d’affaires jugés plus solides.

Un surnom controversé

Contrairement aux licornes, qui font depuis une petite décennie la une des médias, à l’exemple d’Airbnb, Uber, Lyft, Palantir, Stripe ou encore Didi Chuxing (l’Uber chinois), les cafards grouillent, en toute discrétion, depuis bien plus longtemps. Il faut dire que les start-up décrites de la sorte ne sont elles-mêmes pas les plus grandes fans de leur petit surnom animalier. Dans le quotidien «Irish Times», le fondateur et patron de la société informatique Expensify plaidait pour que la presse évite de la mentionner ainsi. «Je reconnais que l’éclat de la mythique licorne est en train de s’estomper. Il y a toutefois assez d’appréciations autour de notre modèle d’affaires durable et rentable pour que des start-up comme la nôtre bénéficient d’un nom qui lui soit propre. Mais le cafard? Sérieusement!»

Au vu des départs ratés en Bourse d’anciennes licornes (Snapchat, Dropbox, Twitter, GoPro ou Spotify), les cafards sont pourtant de plus en plus populaires auprès des investisseurs. «En comparaison aux licornes, ils n’alimentent pas encore autant les conversations. Mais au vu du risque croissant de ralentissement économique, voire de nouvelle crise, leur cote ne cesse effectivement de monter», confirme un spécialiste actif dans le milieu du capital-risque et ayant souhaité rester anonyme.

Remontant à environ deux ans en arrière, le retour en vogue des cafards est couplé aux tensions qui règnent sur les marchés et plus spécifiquement sur l’univers des start-up et des nouvelles technologies. «Pour les investisseurs, miser sur un cafard minimise les risques. Dénicher ce type de sociétés permet non seulement de survivre en cas de guerre nucléaire, mais aussi de revenir se battre par la suite ou de pivoter vers quelque chose de totalement différent», décrivait dans «Business Insiders» Tim McSweeney, un directeur de la banque d’affaires Restoration Partners.

Même si les marchés ont tendance à avoir très peu de mémoire, la période appelle ainsi à plus de prudence. «Il est évident que certaines expériences récentes poussent les investisseurs à analyser avec plus de sérieux le modèle d’affaires d’une société entrant en Bourse et que l’emballement rencontré ces dernières années pour les licornes a laissé la place à plus de réflexion et de méfiance», explique Thomas Veillet, trader et fondateur du site Investir.ch.

Licornes survalorisées?

Les cafards ont d’autant plus la cote que beaucoup craignent que les valorisations actuelles autour des licornes soient surévaluées. «Même si la fièvre a légèrement baissé au cours des derniers mois, elle reste beaucoup trop forte. Cette bulle autour des licornes est notamment alimentée par ces jeunes venture capitalist (VC ou capital-risqueurs) qui jugent peu pertinent de tenir compte des leçons du passé», regrette notre spécialiste VC, en rappelant que «tout l’art dans son métier est de savoir se laisser emballer tout en gardant les pieds sur terre».

Sur le long terme, il est effectivement important de rappeler que la réussite d’une licorne reste assez maigre. D’après Jim Breyer, un capital-risqueur devenu célèbre pour avoir soutenu très tôt Facebook, seulement 10% d’entre elles se termineront véritablement en success story. Sans compter celles qui ne parviendront même pas jusqu’à la case «entrée en Bourse», d’autres mourront prématurément au champ d’honneur et auront droit à leur pierre tombale au «cimetière des licornes». Prenez le cas de Snapchat actuellement; le réseau social destiné aux jeunes pourrait bien finir par disparaître si l’entreprise n’arrive pas à sortir du cercle vicieux dans lequel elle est tombée. (TDG)