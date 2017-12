Une année exceptionnelle pour les actions suisses

En oubliant les performances presque indécentes des cryptomonnaies survenues au cours des derniers mois et en partant du fait qu’une grande majorité d’investisseurs ont préféré s’orienter vers des outils financiers légèrement moins volatils, quel bilan tirer de cette année boursière 2017? Globalement, en se concentrant sur les actions de la Bourse suisse, il s’avère particulièrement bon.

Après une année 2016 en dents de scie et un SMI (indice vedette en Suisse) en recul d’environ 7% à 8230 points, les titres suisses se sont très bien portés en 2017. Le SMI a ainsi repris près de 14% pour tourner autour des 9400 points et se rapprocher de ses sommets historiques. Pharma, luxe, alimentation, finance, industrie, l’ensemble des branches économiques terminent ainsi l’année dans le vert. Même les deux grandes banques, UBS et Credit Suisse, ont vu leurs actions connaître un bel essor.

Pourtant l’actualité reste toujours aussi tendue, notamment pour la seconde. Même si Credit Suisse est à nouveau rentable depuis plus de trois trimestres, la stratégie mise en place par son CEO, Tidjane Thiam, reste sujette à caution aux yeux de certains. Dans nos pages, l’actionnaire activiste Rudolf Bohli appelait, il y a deux mois encore, à une scission de la banque en trois entités distinctes. «Le programme de restructuration sur trois ans a permis de réduire les coûts, certes. Mais le rendement des fonds propres n’est toujours pas et ne sera pas suffisant», assurait le propriétaire du fonds de placement RBR Capital Advisors.

Sur l’arc lémanique

Pour trouver les plus importantes hausses boursières de l’année en Suisse (voir infographie ci-dessous), il faut toutefois sortir du seul SMI. Plusieurs sont d’ailleurs d’origine valdo-genevoise, avec le groupe Bobst, qui a vu son titre décoller d’environ 87%, Temenos (informatique bancaire), dont l’action a grimpé de quelque 76%, ou encore Swissquote et ses 59% de hausse. Du coup, lorsqu’un Logitech ne grimpe que de 31%, la performance apparaît presque décevante.

Si la renaissance du fabricant de périphériques informatiques se confirme de mois en mois, les investisseurs ont donc choisi de saluer les bons résultats et excellentes prévisions de Bobst. «À l’exception du Brésil (ndlr: où le groupe a dû adapter ses structures), les capacités sont pleinement utilisées», assurait en novembre, devant un parterre d’analystes financiers, son CEO Jean-Pascal Bobst en évoquant un carnet de commandes de six mois.

Toutes les sociétés de l’arc lémanique cotées ne bouclent toutefois pas l’année sur des performances extraordinaires, allant même jusqu’à plonger dans le rouge. Kudelski termine ainsi l’année avec une action en recul de plus de 30%. Les pertes engrangées en début d’année et la restructuration en cours ont visiblement découragé les investisseurs. Le groupe avertissait d’ailleurs, au début du mois, que les frais liés à sa réorganisation et à sa diversification dans la cybersécurité et la protection des objets connectés allaient peser sur ses résultats non seulement en 2017, mais également en 2018.

Une année de records

La Bourse suisse n’est de loin pas la seule à avoir connu une année florissante. Les marchés européens et américains, voire même asiatiques – à l’exemple du Japon – n’ont en effet cessé de casser les records à la hausse.

Aux États-Unis, le Nasdaq, portés par les valeurs phares du secteur de la technologie, dépassait le 18 décembre pour la première fois la barre symbolique des 7000 points. Si l’indice boursier s’est depuis légèrement rétracté, il reste à des sommets inédits. Quant au Dow Jones, à la même date, il établissait son 70e record de l’année et se rapprochait des 25 000 points. (TDG)