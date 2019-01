Relents de récession à la Bourse suisse

La nouvelle année ne fait que commencer. Rien ne permet donc d’oublier le sombre exercice qu’ont traversé les plus importantes bourses du monde. À commencer par celle de la Suisse, la quatrième dans le monde en termes de capitalisation des entreprises qui y sont cotées.

Son indice SMI (Swiss Market Index), regroupant les vingt plus fortes capitalisations cotées à la Bourse helvétique, a ainsi reculé de 10,2% au cours de l’exercice écoulé. Du jamais vu depuis dix ans! La superbe hausse du SMI le vendredi 28 décembre, la dernière séance de l’année, à 2,85%, n’a eu qu’un léger effet cosmétique. Comment pouvait-il en être autrement?

L’environnement boursier tout entier s’est en fait avéré déprimé en 2018. L’indice élargi de Wall Street, le S&P 500, a perdu un peu plus de 7%, l’Euro Stoxx 50 (indice de référence pour la zone euro) près de 15%. À son plus bas niveau depuis deux ans, le DAX allemand a lâché plus de 18%, le CAC 40 français plus de 12%, tout comme le FTSE 100 du Royaume-Uni.

Cette tendance se retrouve sur les plus importants marchés d’Extrême-Orient. Shanghai et Shenzhen ont respectivement reculé d’environ un quart et un tiers en 2018. Le Nikkei a lâché plus de 10%.

Banques malmenées

Mais revenons aux supplices endurés en 2018 à la corbeille de Zurich! En un an, juste après la clôture de la dernière séance de 2018, le 28 décembre, seules les actions de six des vingt sociétés cotées au SMI bénéficiaient d’une progression (dividendes compris): Swiss Life gagnait un peu plus de 10%, suivi de Novartis, Zurich Assurances, Swiss Re, Givaudan et Roche. Les investisseurs ont en plus démontré une réelle défiance vis-à-vis des grandes banques.

UBS a ainsi perdu près d’un tiers de sa valeur, Credit Suisse plus du tiers et Julius Baer environ 40%. L’hebdomadaire zurichois NZZ am Sonntag a présenté ce réel déclin des valeurs bancaires helvétiques comme «un véritable bain de sang», dans son édition du 23 décembre.

Le terme peut paraître excessif. Il est néanmoins vrai que le SMIM (indice regroupant les 30 capitalisations suivant celles du SMI) a lui-même perdu près d’un cinquième. Les investisseurs semblent donc douter de l’économie suisse dans son ensemble. D’autant plus volontiers que la plupart des bourses du monde suivent de près l’évolution des marchés états-uniens, alors que le S&P 500 paraît avoir justement donné le ton l’automne dernier pour un bon moment. Il a ainsi affiché son pire mois d’octobre depuis dix ans.

Cet incident a immédiatement suscité des anticipations de récession parmi les investisseurs, même si la majorité des analystes financiers refusent encore d’y souscrire. «Notre analyse est que le risque de récession demeure relativement faible pour 2019. C’est-à-dire inférieur à 20%. On entre cependant dans cette phase de fin de cycle où les marchés se montrent relativement nerveux face à ce thème de récession», observe Isabelle Mateos y Lago, directrice générale au BlackRock Investment Institute.

Ex-président du directoire de la Banque nationale suisse (2010-2012), Philipp Hildebrand se montre plus précis en termes d’échéance: «Le risque de récession augmentera probablement fortement au début de 2020, lorsque la réélection de Donald Trump sera à l’ordre du jour.»

En Suisse, la nervosité semble déjà sur le point de s’accroître rapidement, du fait de prévisions de plus en plus pessimistes. Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) vient en effet de revoir sérieusement à la baisse ses propres prévisions de croissance du PIB (produit intérieur brut) pour 2019. De 2% en début d’année, c’est tout à coup passé à 1,5%. C’est 1,6% pour le Poly de Zurich et 1,7% pour Credit Suisse. Il ne s’agit certes pas encore de récession, mais d’une croissance clairement insuffisante si elle tend à se prolonger.

L’épopée du SMI repart

Un incident récent encourage en plus un fort pessimisme. La guerre commerciale entre Pékin et Washington, sévissant depuis le printemps dernier, est ainsi apparue comme un des facteurs majeurs à l’origine des inquiétudes prévalant en 2018. Le 26 décembre au soir, l’annonce par l’agence d’information Bloomberg d’une rencontre de délégations sino-américaines au cours de la deuxième semaine de janvier, à Pékin, n’a pourtant pas du tout atténué la déprime des marchés financiers le lendemain. Bien au contraire. Cet incident en rappelle un autre, plus helvétique.

La confirmation officielle, le 19 décembre, d’une nouvelle visite du président des États-Unis, Donald Trump, au prochain Forum économique mondial de Davos n’a pas davantage stimulé l’enthousiasme le lendemain à la Bourse suisse, clôturant avec un SMI en baisse de 1,47% et de 1,56% pour le SPI (Swiss Performance Index, indice élargi). L’épopée du SMI reprend ce jeudi 3 janvier au matin, à Zurich. (TDG)