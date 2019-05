On peut encore profiter de l’exubérance des Bourses

The trend is your friend. L’adage est bien connu dans les salles de marché. Mieux vaut aller dans le sens du vent pour ne pas rater le train de la hausse, pour éviter de se brûler les doigts. Un élément important pour comprendre le sentiment de malaise qui gagne le monde de la gestion de fortune.

Pourquoi? Les bourses flambent, mais les performances dégagées ne sont pas à la hauteur depuis le début de l’année. Rien de catastrophique, mais quand même. «Je vois des rendements de l’ordre de 4 à 6% sur les portefeuilles de type équilibré, alors que l’on devrait plutôt se situer aux alentours de 10%, au vu des bonnes conditions prévalant sur les marchés des actions et obligataires», s’étonne un financier genevois.

Il est vrai que de l’Europe aux États-Unis, les indices SMI, Euro Stoxx 50 et autres S&P 500 grimpent d’une quinzaine de pour cent depuis le mois de janvier, dépassant souvent des sommets historiques. En parallèle, les marchés obligataires – emprunts émergents, d’entreprises ou encore étatiques – grappillent entre 3 et 8%.

En fait, les financiers ont été pris par surprise. Sans prévenir, les craintes que survienne un accident économique majeur se sont éloignées. Ces dernières avaient fait plonger les bourses à la fin de l’année. «Les investisseurs redoutaient que les États-Unis entrent en récession, que la zone euro s’effondre ou encore que l’économie chinoise n’atterrisse brutalement», rappelle Samy Chaar, chef économiste de Lombard Odier.

Tout cela était lié au recul du commerce mondial découlant de la guerre des tarifs douaniers entre Américains et Chinois. Morose, la majorité des entreprises avait d’ailleurs diminué drastiquement ses stocks l’année dernière et réduit la production.

Rien ne s’est finalement matérialisé. «Les données macroéconomiques se sont révélées plus constructives qu’anticipé depuis le début de l’année, notamment en Chine», confie Fabrizio Quirighetti, responsable des investissements du groupe Syz. En Europe, les derniers chiffres publiés en Allemagne et en Italie indiquent que la situation économique se stabilise. De Washington à Pékin, les plans de relance ont offert du soutien à l’économie mondiale.

La croissance reste là

Cela est positif en termes de croissance. Pour 2019, Samy Chaar table sur une expansion économique de l’ordre de 1,6% en Europe et de 2,6% aux États-Unis. Pas mal en vérité. «Le tout sans dérapage inflationniste, ce qui permet aux banques centrales de ne pas avoir à resserrer leurs politiques monétaires», ajoute Fabrizio Quirighetti. Le soutien de la Réserve fédérale américaine s’est d’ailleurs révélé décisif début janvier. Le message a été clair: fini le relèvement du loyer de l’argent aux États-Unis et retour d’une politique monétaire moins coercitive. Les actions ont fortement progressé depuis.

Les bourses vont-elles encore grimper? «Les risques se sont dissipés mais les marchés ont déjà intégré cela dans les cours actuels», prévient Samy Chaar. Dès lors, il faudra trouver un nouveau storytelling pour convaincre les investisseurs d’acheter davantage d’actions.

Reste que si les Bourses sont effectivement beaucoup montées, les investisseurs n’ont pas pleinement participé au mouvement. «Suite à la forte chute des marchés à la fin de l’année dernière, ils ont eu plutôt tendance à vendre en décembre, confirme Fabrizio Quirighetti. Très peu ont ensuite eu le courage, la chance ou même le temps de reprendre le train en marche et d’augmenter la part des actions dans leurs portefeuilles.» Il existe alors un risque que les investisseurs ne soient finalement obligés de courir derrière le marché si les signaux positifs venaient à se confirmer. Un phénomène qui ne manquerait pas de provoquer une nouvelle vague haussière.

Valeurs cycliques en hausse

C’est le pari que font certains. «On va entrer dans une phase de rotation sectorielle où les valeurs industrielles, chimiques et les actions des petites et moyennes capitalisations vont être privilégiées», détaille le financier genevois étonné par les faibles performances des portefeuilles. Ces secteurs sensibles aux cycles économiques ont été délaissés lorsque grandissaient les craintes de récession économique. «Ces derniers peuvent progresser de 20% en Bourse d’ici à la fin de l’année», soutient-il.

À l’inverse de beaucoup, le financier ne privilégie plus les valeurs technologiques, tels Apple, Microsoft ou Alibaba, qui se trouvent déjà à des sommets. «Potentiel limité», estime-t-il. Ses valeurs favorites? La liste est longue: «Clariant, ABB, BASF, Valora, Siemens, Trigano, Autoneum, Saint-Gobain, Flughafen Zürich, Ford, Credit Suisse, Société Générale, Valeo ou encore Total.» En clair, l’humeur est à la reprise.

Les investisseurs ont soif d’actions

Jeudi dernier, Wall Street s’enflammait. Les barbecues véganes promis par Beyond Meat ont en effet fait fortement saliver les traders new-yorkais. Durant sa toute première journée de cotation, le titre de la start-up américaine spécialisée dans les steaks hachés et saucisses végétales s’est envolé de 163%. L’entreprise, qui atteignait en 2018 les 88 millions de revenus, vaut désormais en Bourse près de 3,8 milliards de dollars.

À une semaine de l’arrivée d’Uber sur les marchés, plusieurs indices, surveillés notamment par les experts de Bloomberg, laissent penser qu’une partie des investisseurs n’a pas suivi avec enthousiasme la reprise boursière survenue au cours des quatre derniers mois. Résultat, les investisseurs ont désormais grand soif d’actions.

Certes difficile à quantifier de manière claire, cette «soif» s’illustrait en fin de semaine avec le groupe Tesla. Lorsque le constructeur de véhicules électriques a annoncé qu’il allait émettre des actions pour 650 millions de dollars et augmenter sa dette de 1,35 milliard à échéance en 2024, ses actions se sont envolées durant les deux jours suivants d’environ 10%. O.W.

