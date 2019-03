Les revenus des sociétés pèsent un tiers du total

À deux mois d’une échéance capitale pour le canton, il est intéressant de placer les projecteurs sur la part représentée par les entreprises dans le total des impôts perçus auprès des personnes physiques et des personnes morales.

Sur dix ans, cette part est plutôt stable. Elle représente près du tiers. L’impôt cantonal et communal sur le capital est très stable, oscillant entre 300 et 400 millions de francs. En revanche, les recettes liées au bénéfice connaissent une courbe plus chahutée. Elles épousent logiquement les mouvements conjoncturels. En 2009, au plus fort des conséquences liées à la crise américaine des subprime, cet impôt s’est par exemple à peine situé au-dessus du milliard de francs. En revanche, ces dernières années, il a progressé car l’économie genevoise se porte globalement bien. Signalons que l’apport des sociétés à statut spécial, dont l’imposition sur le bénéfice devrait passer d’une moyenne de 11,6% à 13,99% (selon les estimations du Département des finances), représente près du quart des impôts perçus auprès des personnes morales.

Mais cette manne fiscale ne concerne que quatre entreprises sur dix. Les six autres ne paient aucun impôt. Comme l’imposition est, à Genève, plus élevée que dans la plupart des autres cantons, de très nombreuses PME choisissent de ne déclarer que de faibles montants. Au moment de rendre leur déclaration fiscale, les actionnaires et responsables de ces entreprises se livrent à de savants calculs afin de déterminer s’ils ont plutôt avantage à se verser des dividendes ou des salaires. Ce calcul est aussi lié au lieu de résidence fiscale du responsable ainsi qu’à la commune où est située l’entreprise.

(TDG)