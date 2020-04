Les écologistes appellent la BNS à la rescousse

La crise du coronavirus fera mal aux finances publiques. La hausse des charges et le manque de recettes fiscales ou de TVA entraîneront soit un endettement massif, soit une douloureuse cure d’austérité. Confédération, cantons et communes seront durement touchés. Pour éviter de choisir entre la peste et le choléra, les Verts appellent la Banque nationale à la rescousse.

«La BNS est indépendante, mais elle est aussi censée être au service de la population. Il serait bon qu’elle s’en souvienne en ces temps de crise», lâche Daniel Brélaz (Verts/VD). C’est lui qui proposera l’idée des écologistes ce jeudi en Commission des finances du National.

«La BNS doit être au service de la population» Daniel Brélaz, Les Verts/VD

Le principe est simple: utiliser les bénéfices de la BNS pour permettre au pays d’éviter les coupes budgétaires. «Elle dispose de 160 milliards de fonds propres, dont 84 se trouvent dans une réserve pour distribution future aux cantons et à la Confédération, détaille Daniel Brélaz.

Afin de ne pas tout utiliser d’un coup, une convention a été signée en début d’année. À cette occasion, la part versée chaque année a été augmentée de 2 à 4 milliards (deux tiers aux cantons, un tiers à la Confédération). La réserve permet donc un versement pendant vingt et un ans.»

Les Verts veulent utiliser la moitié de ces 84 milliards pour faire face à la crise. «Ce serait un paiement en avance aux cantons et à la Confédération, image Daniel Brélaz. Nous avons besoin d’aides exceptionnelles dans des secteurs sinistrés comme le tourisme, la restauration ou les grands événements.» Une solution pétrie «de bon sens», selon lui, d’autant qu’il resterait assez d’argent dans la caisse pour verser durant dix ans les 4 milliards annuels prévus par la convention.

Procédé hasardeux

Le parlement ne pouvant pas intervenir directement dans la politique de la BNS, les Verts proposent donc d’examiner cette possibilité. Ont-ils une chance de convaincre, sachant que toutes les tentatives de réaffecter les bénéfices de l’institution ont fait chou blanc au nom de la sacro-sainte indépendance de la BNS? Si l’histoire plaide pour un non, le coronavirus pourrait changer la donne. C’est ce qui ressort d’un coup de sonde auprès d’élus de différents partis.

«Si on arrive à dégager une majorité autour d’un tel projet, je le voterai sans hésiter, réagit Samuel Bendahan (PS/VD). La BNS, c’est un peu la ressource naturelle que la Suisse n’a pas. Se priver de cette source de financement est absurde.» La proposition des Verts ne risque-t-elle pas de ruiner les chances d’une redistribution des bénéfices de la BNS à l’AVS envisagée par le PS et l’UDC?

«Il faut utiliser cet argent. Que ce soit à court terme pour limiter la crise ou à long terme pour aider les assurances sociales. Ce sont des vases communicants. Attendons de voir quelle est l’idée capable de convaincre», répond ce spécialiste des questions économiques. À l’UDC, Jean-Pierre Grin (VD) parle aussi d’une «piste intéressante». «Il faut toutefois faire attention à ce que cela ne mette pas la BNS sous pression.»

Faire une majorité au National n’est pas un gage de réussite. L’écueil, c’est le Conseil des États, où le PDC et le PLR, majoritaires, sont très attachés à l’indépendance de la BNS. Là aussi, on sent une ouverture. «Il faut être prudent lorsqu’on parle des bénéfices de la BNS. Ils aiguisent les appétits, note le sénateur Charles Juillard (PDC/JU). Il faut éviter que des décisions politiques contraignent la BNS à réaliser des résultats chaque année. Cela entraverait son indépendance.»

L’ex-président de la Conférence des directeurs cantonaux des Finances n’est pas opposé à un versement one shot. «J’ai toujours défendu l’idée d’un fonds constitué d’une partie des bénéfices. Je l’imaginais pour la transition énergétique, mais il pourrait servir à atténuer l’impact de la crise.» Et de préciser qu’il s’agit d’un point de vue personnel, qui n’engage pas le PDC, dont il est vice-président.

«Je prends acte de cette proposition, souligne le sénateur Olivier Français (PLR/VD). Techniquement, le procédé me paraît hasardeux. Il faudra s’informer auprès de la BNS et du Département des finances, pour voir s’il s’agit d’un simple jeu comptable ou si la manœuvre peut avoir des répercussions dommageables sur le renchérissement du franc.»