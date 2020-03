Les déductions possibles pour payer moins d’impôts

C’est une nouveauté qui va réjouir les parents de jeunes enfants. «La déduction des frais de garde est désormais beaucoup plus importante, passant de 3292 francs à 25'000 francs dès l’année 2019», indique Charlotte Climonet, directrice générale adjointe de l’Administration fiscale cantonale (AFC). Cette déduction ne s’applique cependant qu’au niveau cantonal.

Par ailleurs, les parents pourront bénéficier d’une charge de famille pour enfants majeurs, même s’ils ont interrompu leur scolarité au cours de l’année 2019.

De nombreuses autres possibilités, parfois méconnues, permettent d’amortir le choc de la «douloureuse», la déclaration d’impôt qui doit parvenir à l’AFC avant le 31 mars.

Sur un montant de 100'000 francs imposable, on peut par exemple donner jusqu’à 20'000 francs à des institutions sans but lucratif et considérées comme d’utilité publique. En raison du coronavirus, des entités culturelles ou associatives traversent une passe difficile, notamment à cause de l’annulation de manifestations pour lesquelles des arrhes ont dû être versées. Pour 2019, c’est trop tard. Mais une cagnotte peut déjà être constituée pour 2020. Les partis politiques peuvent aussi être soutenus par ce biais, mais avec un maximum de 10'000 francs déductibles.

En raison de la crise du coronavirus, les taux négatifs restent par ailleurs de mise. Comme certaines banques répercutent ces taux sur les épargnants, les experts du consultant VZ conseillent de scruter attentivement ses relevés fiscaux. Il est par exemple possible de répartir son épargne sur plusieurs banques afin d’éviter cette pénalisation. Toute gestion de compte bancaire a un coût: des comparatifs existent mais des banques prennent un malin plaisir à dissimuler ces frais derrière un jargon peu clair. Ces «petits frais» peuvent cependant être parfois déduits (c’est le cas des droits de garde et des frais liés aux relevés fiscaux). En bref, bien informer le fisc permet de déduire au moins le coût de cette information!

Les propriétaires immobiliers peuvent de leur côté déduire primes d’assurance, frais d’entretien et coûts de gestion de tiers. Ces postes sont déductibles sous forme forfaitaire ou à leur coût effectif. En ce qui concerne les frais d’assurance effectifs, les primes d’assurance choses et responsabilité civile sont fréquemment oubliées, relève VZ. Les propriétaires de PPE peuvent aussi déduire les contributions au fonds de rénovation, qui peuvent s’avérer considérables.

Sont déductibles les investissements visant au maintien de la valeur du bien immobilier, à l’exclusion des frais entraînant une plus-value. Ces cas peuvent être litigieux et il vaut mieux se déplacer à l’Hôtel des Finances pour se renseigner. Pour les frontaliers, le site frontalier.org regorge de conseils en matière de déductions.

Les retraits en capital de la caisse de pension et les retraits du pilier 3a sont frappés d’un impôt unique, mais à un taux réduit. Dans ce domaine, Genève est considéré comme l’un des cantons les moins voraces. Un versement maximal de 6826 francs par salarié est possible sur un 3e pilier (à condition qu’il ait été effectué à temps, fin 2019). La déduction pour un indépendant est plus importante: 34'128 francs. Enfin, des rachats de 2e pilier peuvent aussi s’avérer fiscalement juteux.