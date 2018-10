Les Bourses sous la menace d’une récession américaine

À Wall Street, certains investisseurs devaient avoir la larme à l’œil lorsque les marchés américains clôturaient mercredi soir. Pour les trois principaux indices du pays, c’était en effet la bérézina. Alors que le Dow Jones «se contentait» de chuter de 2,41%, le Nasdaq plongeait de 4,4% et le S&P 500 de 3,09%.

Depuis le début du mois, le raz de marée est global sur les marchés financiers de la planète, à tel point que certains estiment que le temps des «ours» est revenu, au détriment des «taureaux». Souvenez-vous, dans une précédente édition, nous expliquions que ces deux animaux s’affrontent depuis toujours sur les marchés et symbolisent en réalité deux états d’esprit: le pessimisme face à l’optimisme. D’un côté, le «taureau» charge et, sûr de lui, pousse les marchés à la hausse. C’est le «Bull Market». De l’autre, l’«ours» hiberne en attendant que tout déraille et qu’il puisse profiter de la baisse des Bourses, soit le «Bear Market».

«En l’espace de quelques semaines, nous sommes passés d’une phase où le marché ne pouvait rien faire de faux à celle où il ne peut plus rien faire de bien. Du coup, nous sommes entrés en période de correction, où il vaut mieux tirer d’abord et poser les questions ensuite… même si le tarif s’établit par une baisse de 7 à 10% de ses actions», explique Thomas Veillet, trader et fondateur du site Investir.ch. Pour lui, sans forcément y voir le retour en force d’un «Bear Market», les gains boursiers de cette année sont en tout cas définitivement derrière.

Fin du cycle américain

«Le monde doit se préparer à une nouvelle récession américaine», avertissait déjà au mois d’août, dans le «Financial Times» («FT»), Nouriel Roubini. L’économiste de l’Université de New York, surnommé «Docteur Catastrophe» pour avoir prédit la crise financière de 2008, assure que l’atterrissage en douceur espéré par la Réserve fédérale (Fed) n’aura pas lieu et que cette dernière devra gérer un ralentissement réel de l’activité économique américaine.

Malgré le temps qui passe et l’émergence de nouvelles puissances telles que la Chine, il est difficile de remettre en cause le fait que l’évolution de l’économie états-unienne reste le principal moteur de la croissance mondiale et donc au cœur des préoccupations. Toujours au «FT», un chroniqueur se moquait de ceux qui osent croire que l’Europe et l’Asie pourraient prendre la relève en cas de récession américaine. «Ils doivent certainement aussi être convaincus qu’une petite souris finira par passer au cours de la nuit afin d’échanger leurs dents contre des liasses d’argent.»

Ralentissement vs récession

L’impatience des «ours» à vouloir sortir de leur tanière fait toutefois face à la détermination des «taureaux» à conserver les rênes du marché. Ils sont encore nombreux à ne pas croire que le cycle actuel est sur le point d’arriver à son terme.

Certes, conscient qu’une déception apparaît inévitable au vu de la croissance états-unienne, qui est supérieure aux attentes au cours des derniers trimestres, Fabrizio Quirighetti, responsable des investissements du groupe bancaire Syz à Genève, prédit qu’il ne s’agira pas d’une récession en bonne et due forme. «On l’évitera tant que l’inflation sera maîtrisée et pour autant que la politique monétaire de la Fed ne devienne pas trop restrictive», explique-t-il.

Natixis Global Asset Management débouche sur des conclusions relativement similaires. D’après les experts de cette société de gestion d’actifs, ni l’endettement, ni les prix de l’immobilier, ni la titrisation, ni la hausse du prix du pétrole ou celle des taux d’intérêt ne transformeront le ralentissement économique en récession aux États-Unis. Les cartes pourraient toutefois être redistribuées en cas d’un «arrêt des entrées de capitaux», suivi d’une hausse des taux d’intérêt à long terme et d’une forte dépréciation du dollar.

Chez Syz, le responsable des investissements confirme le maintien d’une stratégie tournée vers les actions (plutôt que vers les obligations). Tout en pondérant légèrement l’attrait des titres américains en faveur de l’Europe et du Japon, Fabrizio Quirighetti le rappelle: «Tant qu’il y a de la musique, il faut continuer à danser!»

Politique monétaire inchangée à la BCE

La Banque centrale européenne (BCE) a laissé sa politique monétaire inchangée, jeudi. Elle a toutefois réaffirmé son intention de mettre fin à son programme exceptionnel de soutien au crédit et aux marchés au début de l’année prochaine. La BCE a également évoqué la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt après l’été prochain, un élément qui figure dans ses communiqués depuis le mois de juin et répété depuis à l’issue de chaque réunion de politique monétaire.

Son président, Mario Draghi, a reconnu la dégradation récente de la dynamique économique dans la zone euro et évoqué «un faisceau d’incertitudes» rassemblant le protectionnisme commercial, les difficultés de certains pays émergents et la volatilité des marchés financiers. «Mais est-ce suffisant pour nous conduire à modifier notre scénario de base? La réponse est négative», a-t-il ajouté pour justifier le choix du Conseil des gouverneurs de s’en tenir à son diagnostic de risques «globalement équilibrés».

L’euro s’est orienté à la hausse pour atteindre 1,1433 dollar après qu’il eut évoqué la hausse des salaires dans la zone euro (un facteur clé de remontée de l’inflation vers l’objectif que s’est fixé la BCE) et souligné que ce mouvement n’était pas simplement temporaire. La monnaie unique effaçait toutefois ses gains après ses propos sur le caractère toujours «fragile» de l’Union monétaire et la nécessité qu’elle soit «finalisée». Reuters

(TDG)