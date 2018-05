Le plongeon des devises émergentes inquiète

La dette italienne fait peur au marché

Une hypothèque sur l’avenir, l’endettement italien. La dette du pays, qui atteint l’équivalent de 130% du produit intérieur brut italien (PIB), inquiète. «Ce n’est pas un problème à six ou douze mois, mais il y a un risque que la situation devienne intenable lors de la prochaine crise économique», explique Fabrizio Quirighetti, responsable des investissements du groupe Syz à Genève. Le phénomène est lié au service de la dette, qui représente encore l’équivalent de 4% du PIB dans la péninsule, et ce malgré le très bas niveau des taux actuels (2,1% à 10 ans).



Un ralentissement économique propulserait mécaniquement la dette à des niveaux intenables. Ce phénomène serait encore amplifié dans le cas où les taux prendraient l’ascenseur. Cela pourrait emporter l’Italie dans une spirale infernale, avec des investisseurs qui demanderaient des rendements de plus en plus élevés pour financer le pays.



Les deux principaux partis de la péninsule, le Mouvement

5 étoiles (M5S) et la Ligue du Nord, voulaient d’ailleurs, en début de semaine, demander à la Banque centrale européenne de biffer 250 milliards d’euros de créances. «Il faut plutôt travailler sur le potentiel de croissance à long terme, qui se trouve aujourd’hui à seulement 0,5% en Italie», souligne l’économiste.



Les mesures à prendre? Refonte du marché du travail, hausse de l’âge de la retraite, dépenses dans la recherche et dans les nouvelles technologies. Avec une croissance plus forte, le fardeau de la dette deviendrait davantage supportable.

Bref, en la matière, l’Italie serait avisée de s’inspirer de l’Espagne, de l’Irlande ou encore du Portugal. N.P.