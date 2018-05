Le cannabis fait son entrée à la Bourse américaine

Il y a quelques semaines, à Wall Street, les analystes étaient euphoriques. Non pas à cause d’une nouvelle envolée des marchés, mais du fait de la nouvelle entrée en Bourse du moment (IPO), celle du groupe Cronos. Pour la première fois, le Nasdaq ouvrait ses portes à une société canadienne dont la particularité est d’être active dans la vente de cannabis tant médical que récréatif.

Alors que pour le marché américain, cette IPO est clairement une première, cela est loin d’être le cas dans le pays d’origine de Cronos. La majeure partie des gros acteurs actifs dans le cannabis (le plus souvent médical) sont en effet originaires du Canada et cotés à la Bourse de Toronto. Contrairement à ceux de la grande majorité des autres pays, les autorités canadiennes ont accepté d’autoriser la substance à titre thérapeutique dès le début du XIXe siècle et ainsi permis l’essor d’une industrie qui est, aujourd’hui, la plus puissante du monde dans ce domaine.

Selon Martin Landry, un analyste financier cité dans «Swissquote Magazine», «huit des dix plus grandes sociétés impliquées dans la culture du cannabis sont basés au Canada». S’il concède que la concurrence finira par s’organiser en fonction des diverses évolutions législatives, l’expert est convaincu que le plus gros producteur au monde restera canadien. «L’avantage du premier entrant», résume-t-il. Un avantage qui pourrait se renforcer dès juillet, le cannabis récréatif devant alors être légalisé au Canada.

Empire canadien du cannabis

Au côté de Cronos, les gros poissons s’appellent Aphria, Canopy Growth, MedReleaf ou encore Aurora Cannabis. Nés pour la plupart entre 2013 et 2014, ces groupes ont connu une forte croissance. Pesant pour plusieurs dizaines de millions de revenus, ils emploient des centaines de salariés.

Après avoir multiplié les acquisitions, dont le rachat de Mettrum pour 430 millions de dollars, Canopy Growth a pris l’ascendant sur ses concurrents. Avant sa cotation à Toronto, le 27 juillet 2016, cette société installée dans l’Ontario était même devenue la première «licorne du cannabis» (entreprise non cotée et valorisée au-delà du milliard).

Comme les autres producteurs, Canopy Growth a profité d’un marché en plein boom. Le spécialiste Arcview estimait dans une récente étude que le marché américain pourrait atteindre les 40 milliards de revenus d’ici à 2021. Sur le plan mondial, les estimations varient entre 100 et 200 milliards. Des prévisions qui se répercutent sur le cours boursier des sociétés cotées. En quelques mois, Canopy a ainsi vu son titre passer de quelques centimes à 36 dollars canadiens.

Conscients de leur potentiel et de l’évolution à venir des législations, les groupes canadiens sont désormais partis à la conquête du monde. En plus du Brésil et de l’Allemagne, l’Australie, l’Afrique du Sud, l’Espagne, la Pologne ou encore le Danemark seraient visés et pourraient nécessiter de nouvelles cotations boursières.

Position de la Bourse suisse

Même si la conquête de la Suisse ne semble pas encore d’actualité, un jour ou l’autre les vendeurs de cannabis pourraient vouloir être listés à la Bourse suisse. Une demande acceptable? Visiblement oui, d’après le groupe SIX. L’entreprise qui gère les sociétés cotées sur le marché suisse explique en effet qu’une candidature est validée lorsqu’elle répond à toute une série de critères, dont celui d’être légalement enregistrée comme société dans son pays d’activité.

«Nous avons toutefois un conseil de réglementation qui pourrait refuser l’inscription d’une entreprise, notamment lorsque l’intérêt du public est en jeu», explique Julian Chan, porte-parole de SIX. Non sans préciser que cette situation est extrêmement rare.

Est-ce qu’une telle entrée en Bourse serait possible à la Bourse suisse? Visiblement oui d’après SIXix Group, l’entreprise qui gère les entreprises cotées sur le marché suisse. Cette dernière répond en effet qu’une candidature est normalement acceptée lorsqu’elle réponde à toute une série de critères dont celui d’être légalement enregistré comme société dans son pays d’activité. «Nous avons toutefois un conseil de réglementation qui pourrait, notamment lorsque l’intérêt du public est en jeu, refuser l’inscription d’une entreprise», explique Julian Chan, porte-parole de SIX Group, en précisant toutefois que cette situation est extrêmement rare. A l’heure actuelle, la Bourse suisse préfère en tout cas ne pas spéculer sur la manière dont elle réagirait le jour où une société active dans le cannabis souhaiterait y être cotée.

(TDG)