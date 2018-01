Le WEF célèbre la venue de Trump sans triomphalisme

Sans triomphalisme ni euphorie. Tel semblait être mardi le mot d’ordre des dirigeants du WEF (Forum économique mondial). En présentant la 48e édition du sommet de Davos, mardi après-midi à Cologny, les dirigeants de la fondation genevoise n’ont en effet jamais pris l’initiative pour aborder le sujet retenant l’attention dans le monde entier: la participation de Donald Trump.

Klaus Schwab, la figure historique, le fondateur du WEF, et le nouveau président de l’organisation, Borge Brende, ont en effet attendu les questions des journalistes pour bien vouloir se fendre d’un commentaire, même prudent, au sujet de la venue du 45e président des États-Unis. Il s’agit pourtant d’un réel succès du WEF et de la Suisse.

L’atout «people»

La précédente visite d’un locataire de la Maison-Blanche lors de cet événement diplomatico-économique dans la station grisonne remonte à près de vingt ans. Il s’agissait d’un certain Bill Clinton, en janvier 2000. Du fait de notre insistance, l’ex-ministre des affaires étrangères norvégien Borge Brende en convient néanmoins: «Il est vrai que la participation du président des États-Unis, le représentant de la première économie mondiale, constitue un élément important du 48e WEF de Davos.»

D’autant plus qu’un discours de Donald Trump marquera la fin de l’édition 2018, le vendredi 26 janvier. Le chef de l’État américain sera en outre entouré d’une imposante délégation, comprenant le secrétaire d’État au Trésor Steven Mnuchin, le secrétaire d’État au commerce Wilbur Ross et le chef de la diplomatie états-unienne Rex Tillerson.

À l’instar d’une foule de reporters du monde entier, cinq conseillers fédéraux suisses joueront probablement aussi des coudes pour obtenir un entretien avec le président républicain. À commencer par le président de la Confédération, Alain Berset. Seuls Simonetta Sommaruga et Guy Parmelin renonceront à l’escapade alpine.

En présentant la liste de leurs plus prestigieux hôtes politiques, les responsables du WEF ont préféré insister sur une large palette de leaders européens (voir ci-dessus), le nom d’Emmanuel Macron étant répété à maintes reprises. Sans oublier toutefois celui du premier ministre indien. D’autant moins que Narendra Modi s’exprimera lors de la cérémonie d’ouverture du 48e WEF, le mardi 23 janvier.

Parmi 3000 participants, à un programme riche de plus de 400 conférences, débats et divers spectacles, Emma Benameur, membre du comité exécutif, a aussi évoqué la présence de douze Prix Nobel: «D’économie et de sciences, certes, mais aussi de la paix.»

Le WEF continue en outre de miser sur l’atout «people». Emma Benameur parle de «leaders culturels». Comme le musicien Elton John et la star de cinéma australienne Cate Blanchett.

Femmes aux commandes

Au-delà des personnalités et de leur notoriété, Klaus Schwab a tenu à rappeler que le WEF n’est pas voué au plaisir de réunir des acteurs majeurs des scènes politique et économique: «Notre monde est aujourd’hui fracturé en raison de la concurrence croissante entre les nations et de profondes divisions au sein des sociétés. L’ampleur des défis auxquels est confronté notre monde rend pourtant indispensable, plus que jamais, une action concertée, collaborative et intégrée.»

Borge Brende rappelle en outre que le retour confirmé de la croissance mondiale n’est pas un aboutissement en soi: «Dix ans après la crise financière, son retour s’avère certes réjouissant. Mais la croissance économique n’est pas assez inclusive et ne crée pas assez d’emplois.»

Klaus Schwab a en outre mentionné la nécessité de se mobiliser contre les discriminations et d’assurer la parité des genres. Du coup, le 48e WEF de Davos sera présidé exclusivement par des femmes. Et elles seront sept, dont Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international, Fabiola Gianotti, directrice du CERN (Centre européen de recherche nucléaire) à Genève, ou encore la présidente du directoire d’IBM, Ginni Rometty.

