Fermer les Bourses ne serait pas la bonne solution

Mardi, dans une note envoyée aux investisseurs, Ramon Monzon, président de la Bourse des Philippines, indiquait que les ordres seraient suspendus jusqu’à nouvel ordre dans le pays. Dans des marchés devenus fous depuis plus de deux semaines à cause de la propagation rapide du coronavirus, Manille est le premier gouvernement à avoir agi de la sorte.

Rappel historique

Alors que l’économie se met à l'arrêt ou tourne au ralenti dans de nombreux pays, de plus en plus de traders et d’experts se posent la même question: faut-il fermer les Bourses? «Cela fait des jours qu’à l'interne on anticipe une éventuelle fermeture des marchés. Mais si une telle décision était prise, elle proviendrait des États-Unis, où la chute des indices se poursuit», répondait à l’AFP Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

Historiquement, il faut savoir qu’il est déjà arrivé que les marchés ferment. Stéphane Garelli, professeur d'économie à l'IMD, à Lausanne, rappelle que les échanges avaient été interrompus durant quatre longs mois en 1914. «Mais cette situation était exceptionnelle et, depuis le début de la Première Guerre mondiale, les Bourses n’ont plus fermé leurs portes que durant de courtes périodes, à l’exemple de l’interruption survenue après le 11 septembre 2001», précise l’économiste.

Pas de raison de fermer

Même si Macron a répété à six reprises lundi soir que la France était en guerre, le contexte est loin d’être celui du premier conflit mondial et ne semble pas propice à une mesure similaire. Excepté quelques avis isolés en faveur d’un bouclage complet des marchés, le consensus global plaide pour le maintien des activités boursières. «Les Bourses doivent continuer à fonctionner dans des périodes comme celles que nous traversons actuellement», réagissait sur CNBC Jay Clayton, patron de l’autorité américaine des marchés financiers (SEC).

«Une fermeture ne changerait rien à l'incertitude du marché - bien au contraire», explique un porte-parole de SIX, le groupe gérant le SMI. À ce jour ce dernier assure qu’il n'y a aucune raison de fermer la Bourse suisse. Dans les pages du quotidien français «Les Échos», Robert Ophèle, patron de l'Autorité française des marchés financiers estimait récemment que les marchés fonctionnent normalement et qu’une fermeture d’un seul marché n’aurait pas de sens, car il entraînerait une fuite des transactions vers celles restant ouvertes. Or, selon lui, «l'hypothèse d'une fermeture coordonnée des différentes places est peu crédible».

À en croire Stéphane Garelli, «le problème d’une telle solution ne se posera pas à la fermeture, mais plutôt à la réouverture», et cela d’autant plus si la situation dégénère durant le laps de temps où les échanges seraient bloqués. «Lors de la crise de 1987, Hong Kong avait décidé de fermer, et ça a été largement pire après», se souvient Michel Juvet. Pour l’associé de la banque Bordier & Cie, «il faut que les prix puissent continuer à se faire».

Utilité des Bourses

À cause de l’ultravolatilité de ces derniers jours, on oublie que les Bourses ont une utilité économique importante. «Elles permettent aux entreprises de lever des capitaux et de leur permettre d’éviter une crise de liquidités en cédant par exemple des titres», rappelle Stéphane Garelli. «Fermer les marchés actions aurait des conséquences sur d'autres classes d'actifs, et réduirait encore leur liquidité. Car si on ne peut plus vendre d'actions, les personnes vont vendre d'autres actifs. Cela ferait peser une pression très forte sur des segments essentiels au financement de l'économie», confirmait Robert Ophèle.

Si la fermeture ne semble donc pas réaliste, l’adaptation, en revanche, des mesures pour limiter les mouvements incontrôlés de ces derniers jours seraient en cours de réflexion. Depuis la crise de 1987, toute une série de coupe-circuits ont été instaurés pour permettre aux marchés de reprendre pied et de réduire la panique. Le patron de la Bourse française le confirmait: «Il faut que les acteurs aient plus de temps pour reprendre leurs esprits.» La difficulté sera de trouver la durée adéquate pour éviter que la situation ne dégénère pas définitivement.