Banques suisses actives aux Etats-Unis: l’alerte

La réforme fiscale promue avec succès par Donald Trump semblait promettre des baisses d’impôts pour toutes les entreprises actives chez l’Oncle Sam. Elle prévoit certes la chute de l’impôt de base sur les bénéfices de 35% à 21%. Des experts américains évoquent cependant les risques de mauvaises surprises, concernant tout particulièrement les banques étrangères. Dont UBS et Credit Suisse.

Cité par Bloomberg, Mark Leeds, avocat fiscaliste de l’étude Mayer Brown LLP, domiciliée dans l’Illinois, rappelle que les banques étrangères sont souvent dotées de filiales de droit américain. Des services financiers et des paiements d’intérêts s’effectuent régulièrement entre ces sociétés. Ces habitudes pourraient désormais être considérées comme des flux d’argent en provenance d’une structure états-unienne et au bénéfice d’une filiale étrangère, du fait de la nouvelle disposition BEAT (base erosion and anti-abuse tax). Celle-ci vise à éviter la fraude et l’érosion de l’assiette fiscale.

«Du coup, les firmes non américaines se trouvent exposées à un danger de double imposition des bénéfices», estime Mark Leeds. Expert de la Tax Foundation (organisme défendant depuis 1937 les principes de simplicité, transparence et stabilité dans la fiscalité), Gavin Ekins mentionne pour sa part un risque lié à une lacune.

«Dans son état actuel, le BEAT ne précise pas s’il est calculé sur une base brute ou sur une base nette, déplore Gavin Ekins. Le Ministère américain des finances pourrait donner des consignes afin que les inconvénients de ces nouvelles dispositions pour les banques soient supprimés. Je ne peux pas imaginer que le Congrès ait vraiment voulu punir les grandes banques.»

L’Institut des banquiers internationaux (IIB), communauté d’intérêt des banques étrangères actives aux États-Unis, s’attend lui-même à ce que le BEAT soit à l’avenir calculé sur une base brute. Par conséquent, l’IIB s’est permis d’exhorter le Congrès le mois dernier afin qu’il y remédie. «Quelques améliorations ont été apportées, mais la loi s’avère toujours déficiente», constate Sally Miller, directrice de l’IIB, citée par Bloomberg.

UBS et Credit Suisse comptent livrer leur propre analyse de la situation, respectivement les 22 janvier et 14 février, lors de la présentation de leurs résultats de 2017.

