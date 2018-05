Après un joli bénéfice, les CFF prennent soin des voyageurs

Quel beau geste des CFF (Chemins de fer fédéraux)! L’entreprise a adressé jeudi des bons d’achat, portant sur 120 francs chacun, à ses 480'000 clients titulaires du fameux abonnement général. Du coup, la valeur totale du cadeau s’élève à 57,6 millions de francs. À vrai dire, ce cadeau ne surprend guère. L’ex-régie fédérale est parvenue à boucler l’exercice écoulé avec un bénéfice en hausse de près de 5%, à 399 millions de francs. Et, même si la société se trouve régulièrement confrontée à des investissements colossaux, il ne paraît souvent pas de bon ton qu’elle accumule des profits.

Dans le même temps, les CFF ont su limiter les risques économiques de la générosité. Ils n’ont ainsi pas abaissé le prix du prochain «abo» général de 3860 à 3740 francs pour leurs plus fidèles clients, voyageant en deuxième classe. Les bons d’achat ne peuvent en fait être utilisés que pour la restauration à bord et des transports de bagages, lesquels s’avèrent peu utilisés. Sans oublier des passages en première classe, si un besoin de confort accru se révèle urgent.

Dans son édition d’hier, l’hebdomadaire zurichois «SonntagsBlick» rapportait en outre que des consœurs des CFF avaient elles-mêmes encouragé quelque modération dans toute tentation à la prodigalité. Les abonnements généraux de la compagnie nationale de chemins de fer permettent il est vrai d’accéder aux transports publics locaux à moindre prix. «Et ils influencent lourdement les structures de prix dans l’ensemble des transports publics», relève les ZVV (Transports publics zurichois).

En ces termes nuancés, les ZVV expriment des préoccupations aussi sérieuses que légitimes. Cette société ne peut couvrir que deux tiers de ses coûts par la vente de billets. Le solde est pris en charge par le canton et des communes. Tandis que les CFF, on y revient, ont eux réalisé des bénéfices en offrant du transport sur de plus longues distances. Du fait de cette réalité, le Surveillant des prix, Stefan Meierhans, serait parvenu à négocier les bons d’achat avec l’ex-régie fédérale. Ses bons gestes devraient d’ailleurs encore s’accroître, notamment dans les billets dégriffés. (TDG)