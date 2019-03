24'000 contribuables se sont régularisés en huit ans

L’étau se resserre autour des contribuables genevois qui n’ont pas encore déclaré tous leurs biens. L’échange automatique de renseignements (EAR) est en vigueur entre la Suisse et de plus en plus de pays. L’Administration fiscale cantonale (AFC) connaît les détails des comptes bancaires détenus par les contribuables dans l’un des États appliquant l’EAR. Ces huit dernières années, 24 443 assujettis au fisc se sont dénoncés pour régulariser leur situation. Selon l’AFC, ces dénonciations spontanées ont permis de réintégrer un total de 6,27 milliards de francs de fortune et plus de 606 millions de francs de revenus. Environ 703 millions de francs d’impôts ont été notifiés.

«Ces déclarations concernent notamment les contribuables qui habitent en Suisse et qui détiennent des comptes dans les pays concernés par l’échange automatique de renseignements, détaille Daniel Hodel. Ces comptes sont souvent liés à la possession d’un bien immobilier à l’étranger. Les contribuables sont alors taxés sur la valeur locative, au même titre que les propriétaires résidant dans le canton. Cette valeur diffère cependant en fonction de chaque bien et dépend aussi des systèmes en vigueur dans chaque pays.» Les contribuables qui ne se dénoncent pas s’exposent à des suppléments d’impôts, à des amendes pouvant atteindre trois fois le montant soustrait et, dans les cas graves, à une poursuite pénale.

(TDG)