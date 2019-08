Alpiq s'enfonce dans le rouge

Le groupe Alpiq a bouclé les six premiers mois de 2019 sur une perte nette IFRS de plus de 200 millions de francs. Les recettes ont reculé d'environ 15% et l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a fondu de près de moitié, annonce l'énergéticien valdo-soleurois lundi.

Le chiffre d'affaires net a reculé de 14,8% en glissement annuel à 2,21 milliards de francs. «La production suisse d'électricité est déficitaire, mais les activités en Europe ont apporté une contribution positive au résultat», a indiqué le groupe dans un communiqué.

L'Ebitda a chuté de 44,4% à 55 millions de francs. Rapporté selon la norme comptable IFRS, il a en revanche quasiment doublé à 118 millions.

Toutefois, selon cette même norme, en raison d'amortissements et de dépréciations à hauteur de 324 millions, la perte avant intérêts et impôts (Ebit) a été plus que décuplée (-206 millions) et la marge correspondante s'est enfoncée à -9,2%, contre -0,7% un an plus tôt.

Vente de deux centrales tchèques

Grâce à la mise en oeuvre systématique de sa stratégie financière, la société a poursuivi la réduction de son endettement net à 217 millions de francs, après 247 millions au bouclement de l'exercice 2018. Au 30 juin, le ratio des fonds propres s'établissait à 46,6%, en hausse de 3,1 points de pourcentage sur six mois.

Comme annoncé fin mars, Alpiq table pour l'ensemble de l'exercice sur un résultat opérationnel en recul, essentiellement en raison de la couverture des prix de l'électricité durant les années précédentes, «ce qui grève la production d'électricité suisse par rapport à la même période de l'année passée», selon le communiqué.

L'entreprise, qui entend finaliser d'ici la fin de l'année la vente de ses deux centrales au lignite tchèques, s'attend à partir de 2020 à un effet positif des prix du CO2 et de l'électricité sur les marchés de gros, qui sont couverts en francs suisses deux à trois ans à l'avance. (ats/nxp)