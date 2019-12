Comment aborder les marchés en 2020

L’année 2019 aura été bien meilleure pour les marchés financiers que la plupart des prévisions des investisseurs. Il y a douze mois, rares étaient ceux qui tablaient sur des rendements supérieurs à 20% sur les actions mondiales, à 10% sur le crédit d’entreprise et à 10% sur l’or. Cette bonne performance résulte de deux éléments.

Premièrement, l’année a commencé avec des valorisations attrayantes dans de nombreuses classes d’actifs à l’image des actions américaines qui se négociaient à un ratio cours-bénéfice de 14x en début d’année, contre 18x aujourd’hui. Et deuxièmement, nous avons assisté à un revirement dans la politique des banques centrales, notamment de la Fed, qui est passée d’un cycle de resserrement à un cycle d’assouplissement des taux d’intérêt.

Pour autant, 2019 n’a pas été une année de tout repos, avec l’alternance d’épisodes d’escalade et d’apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine (avec pour corollaire un ralentissement des échanges mondiaux), les tensions au Moyen-Orient, les négociations sur le Brexit et d’autres événements géopolitiques qui ont fait osciller les investisseurs entre optimisme et pessimisme. Mais où cela nous mène-t-il alors que nous approchons 2020?

Il convient de tenir compte des éléments suivants. Tout d’abord, nous nous trouvons toujours dans un environnement de marché de fin de cycle. Par conséquent, les valorisations des différentes classes d’actifs ne sont pas particulièrement attractives et des catalyseurs de marché puissants seront nécessaires pour que les rendements soient proches de ceux de 2019.

Ensuite, dans ce contexte de valorisations peu attrayantes, le portage, qui consiste à collecter un revenu fixe sans miser sur une appréciation du titre, devrait être la stratégie principale au sein des portefeuilles multi-actifs – c’est en effet sur ces segments que nous anticipons les meilleurs rendements ajustés au risque. Nous privilégions la dette des marchés émergents libellée en monnaies fortes, le haut rendement mondial, l’immobilier et les infrastructures.

Enfin, les obligations gouvernementales européennes sont moins attrayantes en raison des taux négatifs affichés. D’une part, elles ne génèrent pas de revenus et, de l’autre, le potentiel d’appréciation de leurs cours en période de tensions est limité par l’appétit restreint des investisseurs pour des rendements de plus en plus négatifs (les cours obligataires évoluent dans le sens inverse aux rendements). De ce fait, les valeurs refuges moins traditionnelles, comme l’or, acquièrent une importance nouvelle dans un portefeuille bien diversifié.

Au regard de ce qui précède, nous avons l’intention de maintenir une approche équilibrée entre les stratégies de portage (marchés obligataires à haut rendement et émergent) et un positionnement prudent sur les actions. Les banques centrales resteront accommodantes, maintenant les courbes de taux des obligations gouvernementales à des niveaux bas, mais la flexibilité sera essentielle, en tirant parti des épisodes de volatilité pour ajuster l’exposition globale au risque.

Dans ce contexte, les stratégies d’options sont un bon moyen de gérer tactiquement l’exposition aux actions.