À Hongkong, le business de la mort s’ouvre aux diamants

Les trottoirs de Hung Hom, au cœur du quartier des pompes funèbres de Hongkong, sont bondés en ce matin d’avril. L’air y est empli de senteurs de bouquets floraux et d’encens brûlé en hommage à Qing Ming, la fête des morts. Orange, canard laqué, bière, chacun dépose sur des autels de fortune les mets que le défunt adorait.

Puis, après quelques minutes de recueillement et de chants bouddhistes, tout est rapidement remballé. Place aux suivants. Personne ne prête alors attention au camion de l’entreprise Sage Eternity stationné en face et qui vante son service innovant: transformer les cendres en diamants. Malgré le manque de place dans les cimetières, Hongkong reste fortement attaché aux rites funéraires traditionnels.

Si des Hongkongais par dizaines viennent ici rendre hommage aux défunts en cet équivalent chinois de la Toussaint, c’est que derrière les façades fanées, des dizaines de milliers de cendres funéraires sont entassées provisoirement, parfois des années, avant d’être déposées dans une tombe ou une niche. «Il est devenu plus cher, au mètre carré, d’héberger les morts que les vivants», commente Kwok Hoi Pong, président de la Hongkong Funeral Business Association.

Hongkong est un territoire très dense. Un tiers des 7,4 millions d’habitants ont plus de 65 ans. La ville souffre d’un «grave problème de terrains et n’apporte pas les bonnes solutions», commente Scott Fong, directeur local de la firme Algordanza, précurseure des «diamants du souvenir».

L’entreprise suisse propose d’incarner la mémoire des morts en fabriquant des diamants de synthèse à partir du carbone contenu dans les cendres. L’offre a notamment séduit un père de famille atteint d’un cancer. «Il a décidé de son vivant que deux bagues seraient serties de diamants obtenus avec ses cendres après sa mort et destinées à ses jumelles. Ainsi, il pourra symboliquement être avec elles le jour de leur mariage», raconte Scott Fong. Ses clients apprécient aussi le côté pratique: le diamant permet en effet de s’affranchir de la corvée de la visite au cimetière.

Traditions tenaces

Mais les clients ne sont pas légion, reconnaît-il. Moins d’une centaine par an. «L’industrie du funéraire ici n’est pas adepte de l’innovation. Et pour les Hongkongais, traditions et superstitions priment.» Au sein de l’ex-colonie britannique, pourtant épargnée par la Révolution culturelle, la tradition chinoise a la dent dure. Le corps doit ainsi être enterré, ou les proches doivent du moins disposer d’un lieu ou d’une plaque pour le souvenir. Procéder autrement est considéré comme irrespectueux et interdit à l’âme du défunt de reposer en paix.

Faute d’emplacements disponibles (45 800 actuellement), les Hongkongais ont cependant dû faire le deuil des tombes et opter pour la crémation (93% des 47 000 décès annuels). Les rares personnes enterrées sont exhumées au bout de six ans et leurs restes incinérés.

Construire de nouveaux cimetières est compliqué pour le gouvernement local en raison du prix du mètre carré et de la réticence des habitants qui redoutent le mauvais œil et une baisse de la valeur de leur logement à proximité. Des projets alternatifs sont en gestation: convertir un ancien bateau de croisières en cimetière flottant ou des caves artificielles en columbarium.

«C’est compliqué de mourir à Hongkong», résume Angela Chan, le souffle court. Elle gravit les escaliers du cimetière chinois de Junk Bay, creusé selon la tradition à flanc de montagne face à la mer, en accord avec le feng shui. «Ma mère repose ici. C’était important pour elle, et pour nous, d’avoir un lieu où nous recueillir», dit-elle sous une pluie de cendres des papiers brûlés tout autour en hommage aux morts. Mais parce que la concession est très courte, il a fallu que la famille achète aussi un emplacement dans un columbarium.

Envolée du prix des tombes

Faute de place dans le public, elle s’est rabattue sur le privé. Mais là aussi, c’est le chemin de croix. Les prix vont de 2200 à 234 000 francs, alors que le gouvernement tente de réguler le secteur. Sur les 140 acteurs privés répertoriés, seuls deux ont obtenu à ce jour la licence désormais obligatoire pour opérer.

Algordanza a profité de ce capharnaüm. Sa clientèle s’étoffe doucement à mesure que «les mentalités évoluent». Si les Hongkongais sont loin d’être séduits par les services loufoques tels que la crémation par l’eau ou bien la transformation des cendres en engrais, en corail ou vinyle, les «30-40 ans se montrent ouverts à l’idée des diamants», selon Scott Fong.

Plébiscitée par le gouvernement à grand renfort d’affiches géantes dans le métro, l’idée des «obsèques vertes» fait aussi son chemin. Les cendres de plus de 7000 morts ont été dispersées dans des jardins dédiés ou dans la mer en 2018, soit onze fois plus que dix ans plus tôt.

Certains se laissent convaincre par les services de tombes virtuelles ou par de vraies sépultures de l’autre côté de la frontière. Là aussi se pose le problème du manque de terrains. Avec près de 10 millions de décès annuels, selon les chiffres officiels, la Chine continentale pousse aussi à abandonner les rites funéraires classiques et espère qu’à partir de 2020, 50% des obsèques seront «vertes».

