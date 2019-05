À Genève, des loyers deux fois plus chers qu’à Bienne ou Saint-Gall

En matière d’immobilier, l’enquête annuelle du site comparis.ch le prouve: les années se suivent et se ressemblent. En résumé, dans les villes de Bienne et surtout de Saint-Gall, «les appartements locatifs sont nettement moins chers qu’à Genève ou Zurich, affirme-t-il, se fondant sur une analyse des loyers dans les dix principales villes suisses tirés des annonces immobilières publiées sur le site. Le loyer y représente la moitié, voire les deux tiers du prix pour un 4,5 pièces (ndlr: 5,5 pièces genevois).»

La comparaison est particulièrement frappante si l’on prend un 4,5 pièces plus cuisine d’une surface moyenne de 100 à 110 mètres carrés. Prix moyen mensuel à Genève: 3820 francs contre 2050 francs à Saint-Gall, 2400 francs à Bienne, 2850 francs à Lausanne ou 3073 francs à Zurich. Ce hit-parade est peu ou prou le même pour des logements de 3,5 pièces et de 2 pièces. Comme l’explique Frédéric Papp, expert Finance de Comparis dans un communiqué, «les différences de prix, parfois marqués, d’une ville à l’autre, sont liées divers facteurs. D’une part, les loyers élevés à Genève et Zurich, sont imputables à la pénurie du logement. Et d’autre part, le fait que les appartements sont comparativement moins chers à Saint-Gall et à Bienne s’explique par une attractivité économique plus faible.»

Le taux de vacance est y d’ailleurs supérieur à la moyenne helvétique de 1,62%, avec, respectivement, 2,32 et 2,43%. Selon Frédéric Papp, ce nombre de logements inoccupés indique clairement que les loyers y sont trop élevés, contrairement dans les deux capitales économiques Genève et Zurich, où les emplois bien rémunérés sont plus nombreux qu’ailleurs et où, partant, les locataires aisés sont prêts à payer des loyers élevés.

«Or, dans les villes de Suisse où ce taux de vacance excède la moyenne suisse, cela indique que les propriétaires tablent sur une demande croissance, préférant dès lors laisser leur bien vide plutôt que de louer à un loyer plus bas», affirme encore l’expert de Comparis. De leur côté, Genève, Zurich et Lausanne – que la cherté des loyers du bout du lac a frappé depuis cinq ans au moins – ont pris le problème de la pénurie en mains. Des logements, surtout à loyers abordables, sortent désormais de terre, afin de conserver ou de ramener les classes moyennes, voire populaires dans les centres-villes.

