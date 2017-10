Yves Bouvier porte plainte pour corruption à Monaco

Yves Bouvier a lancé hier une nouvelle contre-attaque contre son ennemi russe. Depuis deux ans en effet, le Suisse et l’oligarque Dmitri Rybolovlev ne cessent de se défier judiciairement autour de la constitution de la plus grande collection d’art privée au monde. Le second accusant le premier de l’avoir escroqué.

Le dépôt devant le juge d’instruction Edouard Levrault d’une plainte contre X pour «corruption», «faux criminel» et «blanchiment» place désormais le plaignant initial dans une position très défensive. Surtout depuis la démission en septembre du directeur des services judiciaires, Philippe Narmino.

L’ouverture dans la foulée d’une information pour «trafic d’influence», visant les relations supposées trop étroites entre le responsable de la justice, la police et l’oligarque, ne pouvait qu’amener Yves Bouvier à déposer une plainte dans le sillage, la semaine dernière, de Tania Rappo. L’amie du couple slave avait été placée en garde à vue et inculpée en février 2015, en compagnie d’Yves Bouvier, pour avoir servi d’intermédiaire dans les transactions de tableaux.

Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, notamment autour d’un premier accroc judiciaire: les révélations de l’enregistrement frauduleux d’une conversation entre Tania Rappo et le Russe, dans l’appartement de ce dernier. Premier accroc qui a valu l’inculpation de Tetiana Bersheda, l’avocate de l’oligarque, et tout récemment de Rybolovlev lui-même pour «complicité d’atteinte à la vie privée». Les révélations sur des SMS échangés entre Tetiana Bersheda, Philippe Narmino et des responsables de la police de Monaco ont par ailleurs conforté les doutes sur la «sérénité» de l’enquête.

Frank Michel, l’avocat monégasque d’Yves Bouvier, indique: «Par le dépôt de cette plainte, je veux élargir le champ de qualification pour développer les investigations.» Des commissions rogatoires vont ainsi être délivrées. Jusqu’à présent, Tetiana Bersheda évoque des contacts qu’elle juge «normaux» dans ce type de dossier. Comment cependant justifier la démission fracassante du directeur des services judiciaires?

Toujours suspecté «d’escroquerie» aux yeux de la justice du Rocher, l’Helvète se retrouve lui en passe de réclamer une indemnisation à l’Etat monégasque, si les faits de corruption et trafic d’influence sont confirmés.

