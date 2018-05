Vers un réseau national de distribution d'hydrogène

Sept sociétés suisses, dont Coop et Migros, ont décidé de miser sur l'hydrogène. Elles ont fondé une association en vue de créer un réseau national de stations-service.

Avia, Coop, Coop Mineraloel, Migros, Migrol, Agrola et Fenaco comptent alimenter leurs véhicules avec de l'hydrogène d'ici 2023. «L'opération de ravitaillement ne dure que quelques minutes et les autonomies atteignent d'ores et déjà 600 kilomètres et plus», lit-on vendredi dans un communiqué. Et plutôt que des gaz d'échappement, un véhicule fonctionnant à l'hydrogène émet de la vapeur d'eau.

Une technologie prometteuse

En octobre 2016, le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa) avait mis en service à Dübendorf (ZH) la première station à hydrogène avec une pression adaptée aux voitures (700 bars). Un mois plus tard, Coop inaugurait à Hunzenschwil (AG) la première station-service à hydrogène publique de Suisse.

Ensemble, les sept entreprises associées exploitent plus de 1500 stations-service et disposent d'environ 1700 poids lourds. Elles se disent en mesure de gérer conjointement le développement d'une infrastructure de distribution d'hydrogène à l'échelon national. Une flotte de dix camions permet déjà d'exploiter économiquement une station d'approvisionnement en hydrogène, selon le communiqué. Les particuliers auront aussi accès à cette énergie. (ats/nxp)