Une société lausannoise lève 200 millions de dollars

ADC Therapeutics (ADCT) a levé 200 millions de dollars (196 millions de francs) lors d'un placement privé. La société de recherche en oncologie lausannoise explique que ces revenus serviront à poursuivre le développement de deux médicaments.

Le financement a été sursouscrit et conclu avec des nouveaux investisseurs et des investisseurs existants, notamment Auven Therapeutics, Redmile et le Wild Family Office, a indiqué lundi ADCT dans un communiqué. La société s'est spécialisée dans le développement de conjugués anticorps-médicament brevetés visant les principaux cancers. L'entreprise a son siège à Lausanne et est présente à Londres, San Francisco et dans le New Jersey. (ats/nxp)